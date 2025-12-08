ACMC lança edição especial de Natal da campanha “Mogi Vende Mais” com expectativa de elevar vendas em 10%

A Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC) deu início à edição especial de Natal da campanha “Mogi Vende Mais”, que pretende impulsionar em 10% as vendas do comércio local durante o período mais movimentado do ano. A iniciativa reforça o incentivo às compras em estabelecimentos mogianos e oferece aos consumidores a chance de concorrer a uma moto, uma TV LCD e um notebook.

A campanha teve início em 7 de abril e segue até 24 de dezembro, com o objetivo de valorizar os empreendedores da cidade e estimular a população a consumir no comércio local, fortalecendo a economia de Mogi das Cruzes. A dinâmica continua simples: a cada R$60 em compras nas lojas participantes, o cliente recebe um cupom para concorrer aos prêmios. Os valores não são cumulativos. Para validar a participação, basta preencher o cupom e responder à pergunta: “Qual entidade mogiana que mais incentiva a compra no comércio de Mogi das Cruzes?”.

Segundo a presidente da ACMC, Fádua Sleiman, o trabalho ao longo do ano foi estruturado para aproximar consumidores e lojistas. “Durante todo o ano, realizamos a campanha ‘Mogi Vende Mais’ para incentivar as compras no comércio local, especialmente nas lojas participantes. Nosso objetivo é sempre valorizar os empreendedores da cidade e aproximá-los dos consumidores, fortalecendo a economia mogiana. Além disso, a ACMC está apoiando a programação oficial de Natal da prefeitura, o que fortalece a união entre comércio e cidade para um fim de ano mais festivo e próspero”, afirmou.

A entidade projeta aumento nas vendas neste Natal, impulsionado pela combinação entre o aquecimento natural do período e o engajamento da campanha. Ao longo de 2025, oito sorteios já foram realizados, e o sorteio de Natal encerra a edição deste ano.

Ação de Natal da ACMC sorteará prêmios no dia 26/12, na Praça Coronel Almeida