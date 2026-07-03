Academia Soul aposta em programas para melhorar resultado dos alunos

No futuro, objetivo é lançar novos programas voltados à resistência, mobilidade e performance esportiva dos alunos

Mais do que um espaço para treinar, a Academia Soul investe em atendimento personalizado, programas específicos e tecnologia para acompanhar de perto a evolução dos alunos. Fundada em 2021, a academia funciona na Rua Duarte de Freitas, 20, no Parque Monte Líbano, em Mogi das Cruzes.

O empreendimento nasceu do sonho do casal Luana Bueno, 41 anos, educadora física, sócia-fundadora e coordenadora técnica, e Robson Bueno, 41 anos, publicitário e engenheiro, sócio-fundador e administrador. O projeto começou a ser estruturado em 2020 e ganhou vida após o período de confinamento da pandemia. A proposta sempre foi oferecer um modelo de estúdio com atendimento premium, focado na personalização e no cuidado com cada aluno.

Entre os diferenciais da Soul estão os programas de aceleração de resultados. O Summer Soul, realizado no segundo semestre, é voltado ao emagrecimento, enquanto o Soul Strong, desenvolvido entre abril e julho, tem foco no ganho de massa muscular. Ambos são elaborados com base em evidências científicas e adaptados às características e limitações de cada participante.

O Soul Strong, por exemplo, funciona como um desafio de 12 semanas. Os participantes recebem treinos específicos, separados por gênero, contam com acompanhamento em grupo exclusivo no WhatsApp e orientação de nutricionista, que desenvolve um plano alimentar voltado à hipertrofia. Avaliações são realizadas antes, durante e ao final do programa, permitindo acompanhar a evolução e ajustar as estratégias. Os resultados finais costumam ser apresentados na semana seguinte ao encerramento do desafio.

A metodologia da academia começa pela avaliação física. Além da análise da composição corporal, cada aluno passa por uma avaliação funcional, que identifica necessidades, limitações e potencialidades. Com essas informações, os profissionais elaboram um plano de treinamento individualizado, reavaliado a cada três meses para monitorar o progresso.

A tecnologia também faz parte desse processo. A Soul utiliza aplicativos para monitoramento dos treinos e da composição corporal, permitindo acompanhar indicadores de desempenho em tempo real. O grupo exclusivo no WhatsApp facilita a comunicação entre alunos e equipe técnica, oferecendo suporte constante e fortalecendo o engajamento. Segundo Luana, a tecnologia complementa o atendimento humano, tornando o acompanhamento ainda mais personalizado.

Os programas atendem diferentes objetivos, como emagrecimento, ganho de massa muscular, melhora da saúde, reabilitação física e preparação esportiva. A academia também desenvolve metodologias específicas para idosos, gestantes, crianças, adolescentes e pessoas com limitações físicas, sempre respeitando as necessidades individuais.

Além dos resultados estéticos, a Soul destaca ganhos em autoestima, confiança, qualidade do sono, redução do estresse e adoção de hábitos mais saudáveis. Para os proprietários, o maior desafio de quem inicia uma rotina de exercícios é transformar a atividade física em um hábito. Por isso, o acompanhamento próximo e a conquista de resultados são apontados como os principais fatores para manter a motivação.

Pensando no futuro, a academia pretende lançar novos programas voltados à resistência, mobilidade e performance esportiva, além de investir em tecnologias de monitoramento mais avançadas, como wearables integrados ao sistema da academia, ampliando ainda mais a precisão no acompanhamento dos alunos e reforçando sua proposta de atendimento diferenciado.