

A Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito de Mogi das Cruzes irá iniciar no dia 19 de janeiro (segunda-feira), a Operação Volta às Aulas, com o objetivo de orientar pais e alunos e melhorar a fluidez nos períodos de maior concentração de veículos nas ruas próximas às escolas.

Os agentes de trânsito já estão preparados com as ações para regiões da cidade com escolas, especialmente no Centro e adjacências, onde o impacto do retorno das atividades escolares é maior. A equipe de Educação para o Trânsito estará nas ruas nos principais horários e endereços a segurança no trânsito e reduzir os riscos de acidentes, congestionamentos e outras inconveniências que podem acontecer em horários de pico.

O trabalho é focado no atendimento de pessoas ligadas às escolas nas três principais datas de volta às aulas: 19, quando voltam algumas unidades particulares; 2 de fevereiro, quando retorna a rede estadual de ensino; e 6 de fevereiro, com a retomada das atividades pelas escolas municipais.

“Entre as orientações que damos aos condutores e pedestres estão: não estacionar em fila dupla (parar ou estacionar um veículo paralelamente a outro que já está junto ao meio-fio, formando duas fileiras e bloqueando a passagem de outros carros), fazer o embarque e desembarque dos alunos no local indicado, usar a faixa de pedestres para atravessar, entre outras medidas essenciais para o bom andamento no trânsito. Nosso maior objetivo é garantir a segurança de todos e evitar maiores impactos na fluidez de tráfego”, pontua Felício Kamiyama, secretário municipal de Mobilidade.

A Divisão de Operação Viária da pasta está deixando à disposição equipes de prontidão para atender às demandas emergenciais, além de fazerem o trabalho de fiscalização periódica. “A fiscalização é fundamental para dar orientações e manter o trânsito organizado”, afirma o secretário.

A população poderá entrar em contato com a Secretaria Municipal de Mobilidade pelo telefone 0800 773 0194.

