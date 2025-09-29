A feira de profissões “Mochilão” do Centro Universitário Braz Cubas oferece experiências práticas e orientação profissional

Evento gratuito ocorre no dia 8 de outubro; inscrições já estão abertas

O Centro Universitário Braz Cubas abre suas portas para o Mochilão, tradicional feira de profissões promovida pela Cruzeiro do Sul Educacional em diversas regiões do país, no dia 8 de outubro, das 8 horas às 21h30. Voltado a estudantes do Ensino Médio de escolas públicas e privadas, o evento apresenta diferentes áreas de atuação profissional por meio de atividades práticas, oficinas, workshops, palestras e bate-papos com professores e universitários. As inscrições são gratuitas e já podem ser realizadas no site oficial do Mochilão (https://www.omochilao.com.br).

“O Mochilão é uma oportunidade imperdível para que o estudante vivencie, de forma prática e interativa, as demandas e possibilidades de cada profissão. É uma experiência imersiva que aproxima o jovem da rotina universitária e das oportunidades de carreira, proporcionando experiências reais, conectando-o desde já ao caminho que poderá seguir no futuro”, afirma Alice Maria Hosken Vieira, reitora da instituição.

Durante o evento, os visitantes terão a oportunidade de explorar laboratórios, participar de dinâmicas e conhecer de perto as estruturas acadêmicas, experimentando na prática o dia a dia de diferentes profissões. A programação inclui oficinas como: “Você já desvendou um crime?”, do curso de direito; “Competição de Robótica”, dos cursos de engenharias civil, elétrica, produção e mecânica; “Nutrição – Nutrir sem desperdiçar: Cada Grão Conta!”, de nutrição; e “Sabores de Dorama”, de gastronomia.

Para mais informações e conferir a programação completa do evento, basta baixar o aplicativo Duda, disponível para Android e iOS nas principais lojas de aplicativos.

O Centro Universitário Braz Cubas está localizado na avenida Francisco Rodrigues Filho, 1233, em Mogi das Cruzes.

