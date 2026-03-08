7ª Feira da Mulher Empreendedora do CCMC incentiva protagonismo feminino

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) promove, em março, a Feira da Mulher Empreendedora. Rumo à sétima edição, o evento celebra o empreendedorismo feminino. Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a iniciativa acontecerá no dia 10 de março, das 9h às 20h, na praça “Francisco Pieri Neto”. As empreendedoras interessadas em participar já começaram a garantir as suas vagas e a renda obtida com as inscrições será revertida totalmente para instituições beneficentes.

A Feira da Mulher Empreendedora foi lançada na gestão anterior e, com o sucesso da iniciativa, com um público de quase mil pessoas a cada edição, foi mantida no calendário de atividades do CCMC pela nova gestão.

Ao longo de todo o dia, o público poderá conferir produtos e serviços nas áreas de artesanato e decoração, moda e artigos femininos, alimentação e saúde. E, para animar os participantes, terá apresentação musical de Suely Singer, que vai embalar a feira com grandes clássicos nacionais e internacionais.

A diretora social e cultural do CCMC, Maria Claudia Longato, destaca o crescimento da adesão das associadas e o papel do evento no fortalecimento do empreendedorismo feminino no ambiente do clube: “A Feira da Mulher Empreendedora reúne associadas que buscam levar visibilidade para seus negócios, divulgar serviços e estabelecer contatos estratégicos. A cada edição, observamos maior adesão e participação das empreendedoras, que veem na iniciativa uma chance de gerar oportunidades e conexões”.

Mais informações sobre a Feira da Mulher Empreendedora podem ser obtidas pelo telefone 4728-5600.





