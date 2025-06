3º Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil fomentou reflexão sobre políticas públicas

Itaquaquecetuba, atrávés da sua prefeitura, promoveu na segunda-feira (23) o III Fórum Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil, com o tema “Fortalecendo a rede de proteção: compromisso coletivo pela erradicação do trabalho infantil”. O evento reuniu profissionais da assistência social, educação, saúde, conselhos, sistema de Justiça, organizações da sociedade civil e demais atores estratégicos no enfrentamento da violação de direitos.

O fórum teve por objetivo fomentar o diálogo, a reflexão crítica e o compartilhamento de boas práticas entre os participantes, contribuindo para o aprimoramento das políticas públicas e o fortalecimento da atuação intersetorial no combate ao trabalho infantil no município.

Durante o encontro, foi realizada a entrega oficial do diagnóstico socioterritorial aos secretários municipais, acompanhada da assinatura da carta compromisso pela erradicação do trabalho infantil. A iniciativa integra as estratégias da Secretaria de Assistência Social para consolidar a atuação entre as pastas, orientada por evidências e comprometida com a redução das desigualdades.

“Neste espaço de escuta e construção coletiva, reforçamos que a erradicação do trabalho infantil é uma responsabilidade de toda a sociedade. Fortalecer a rede de proteção significa garantir que cada criança e adolescente tenha assegurado seu direito ao desenvolvimento pleno, à educação, ao lazer e a uma infância segura e protegida”, afirmou o secretário de Assistência Social e Saúde, Gabriel Rocha.

A iniciativa faz parte das ações estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), lançado em abril de 2024, para promover políticas públicas efetivas e articuladas voltadas à proteção de crianças e adolescentes.

“A infância deve ser vivida com dignidade e educação, não com trabalho. Com o PETI e iniciativas como esse evento, reafirmamos nosso compromisso em construir uma cidade que protege e valoriza cada criança e adolescente”, destacou o prefeito Eduardo Boigues.

Evento reforçou a garantia dos direitos de crianças e adolescentes