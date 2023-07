33% dos mogianos estão inscritos no CadÚnico

Cerca de 152 mil mogianos estão inscritos no Cadastro Único do Governo Federal, o CadÚnico, que indica a prioridade no atendimento socioassistencial. Isso representa cerca de 33% do total da população mogiana.

Os números foram apresentados pela Secretaria de Assistência Social, durante prestação de contas referente ao primeiro quadrimestre de 2023 na Câmara de Mogi. De acordo com a secretária Celeste Xavier Gomes, nos primeiros quatro meses do ano, passaram pela rede assistencial do município 31.582 pessoas, o que corresponde a 7% da população total.

“Neste primeiro quadrimestre foram inscritas no Cadastro Único 2.922 novas famílias. Destas, 70,56% (2.062 famílias) declararam estar em situação de pobreza (renda per capita mensal entre R$ 106 e R$ 210) ou extrema pobreza (renda per capita mensal até R$ 105)”, explicou a secretária-adjunta Adriana Ferreira.

O número de famílias cadastradas nos programas federais de transferência de renda de aumentou de 30 mil em 2022 para 36 mil no Bolsa Família e de 8.740 para 9.744 no Benefício de Prestação Continuada, voltada aos idosos e pessoas com deficiência que não dispõem de outras fontes de renda. “Na prática, uma em cada cinco pessoas do município está em situação de extrema pobreza ou pobreza. Comparando 2022 com esse dados do primeiro quadrimestre estamos falando num crescimento de cerca de 12%, isso significa que estamos chegando a cada vez mais pessoas com a política de assistência social”, destacou Adriana Ferreira.