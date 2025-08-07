1º Lanche Solidário em prol da ARCA e da Creche São José Operário acontecerá em agosto

No próximo dia 31 de agosto (domingo), o Bar do Márcio, localizado na rua Capitão Joaquim de Melo Freire, nº 40, Vila Vitória, em Mogi das Cruzes, será palco de um grande evento beneficente que promete unir solidariedade, boa música e confraternização. Trata-se do 1º Lanche Solidário, iniciativa que contará com a participação de quatro bandas e apoio de empresas e colaboradores locais.

O evento acontece das 13h às 21h e tem como objetivo arrecadar recursos para instituições sociais, entre elas a ARCA – Associação Beneficente Arca e a Creche São José Operário, ambas reconhecidas pelo importante trabalho em prol da comunidade.

O público poderá adquirir antecipadamente o kit solidário, composto por um lanche de pernil, uma Heineken em lata, um refrigerante em lata e uma água de 500ml, ao valor de R$38. Importante destacar que não haverá venda de kits ou lanches no dia do evento, sendo necessária a compra antecipada.

A programação musical contará com shows das bandas Duplicata, Bendita, Garage Beer e ainda a apresentação especial do cantor Marcos Daia, garantindo uma tarde de muita animação.

O presidente da ARCA, Washington Ramos, reforça a importância da iniciativa:

“Esse evento representa mais do que um encontro festivo. Cada kit vendido é um gesto de amor e solidariedade que ajuda a transformar vidas. Agradecemos profundamente a todos que acreditam e apoiam nossa missão.”

Já a vice-presidente da entidade, Fernanda Morteiro, destacou a relevância da participação da comunidade: “Quando as pessoas se unem por uma causa, grandes mudanças acontecem. Esse é o espírito que move a ARCA, e ver tantos parceiros envolvidos nos enche de esperança e motivação para continuar nosso trabalho.”

Vale destacar que a ARCA é agenciada pela Growth Partner Consultoria, responsável por fortalecer a gestão estratégica e ampliar as oportunidades de impacto social da instituição.

Empresas e comerciantes locais também se uniram como patrocinadores e colaboradores, fortalecendo a causa solidária e dando suporte para a realização do evento.

De acordo com os organizadores, a expectativa é reunir um grande público em uma tarde de solidariedade, música e alegria.

O Bar do Márcio receberá o evento, das 13 às 21 horas