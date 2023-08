Veja os riscos do cigarro para a saúde bucal

Que fumar faz mal, todo mundo sabe. Mas doenças respiratórias e câncer de pulmão não são os únicos males causados pelo cigarro. A saúde bucal também é afetada, com malefícios que vão desde intercorrências estéticas até o câncer de boca, que é grave e pode levar à morte quando não tratado no tempo correto.

“A cada trago, o fumante coloca seu organismo em contato com mais de 4,7 mil elementos tóxicos, como nicotina, alcatrão, solventes, metais pesados, amônia, formol e agrotóxicos. É uma agressão que tem consequências sérias para a saúde, sendo que a boca está entre os orgãos humanos mais afetados pela ação destas substâncias”, destaca Alexandre Balbi, vice-presidente Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas Regional Mogi.

O Instituto Nacional do Câncer (INCA) estima que pelo menos 15 mil novos casos de câncer de boca e orofaringe sejam diagnosticados no Brasil a cada ano e o fumo é um dos principais fatores de risco para a doença. Os sintomas podem variar entre manchas brancas e vermelhas que aparecem na cavidade bucal ou pequenas feridas que demoram para cicatrizar. Caso o paciente não busque por atendimento adequado, as lesões podem evoluir para metástase e levar à morte.

A orientação é que, ao menor sinal de alterações no interior da boca, as pessoas procurem pelo atendimento de um cirurgião-dentista. O profissional poderá identificar os sintomas e realizar os encaminhamentos necessários para exames.

Doença periodontal

Entre as consequências do tabagismo para a saúde bucal estão também complicações periodontais. O calor da fumaça e a as substâncias tóxicas do tabaco reduzem a circulação sanguínea na gengiva e favorecem a evolução de casos de periodontite. A doença pode causar abcessos, perda óssea e perda de dentes saudáveis.

Mau hálito

O tabagismo também é responsável por problemas que afetam diretamente a autoestima dos pacientes. A halitose ocorre em razão da redução da saliva e aumento da saburra na superfície da língua, situações que favorecem a ação de bactérias. Além disso, as substâncias de odor forte do cigarro são eliminadas pelas secreções corporais como suor e saliva.

O fumo ainda traz consequências estéticas para os pacientes, com escurecimento e formação de manchas de tonalidade amarela na superfície dos dentes. Também é comum o maior acúmulo de tártaro entre fumantes, e, além disso, os lábios dos fumantes podem ficar escurecidos e marcados por vincos e rugas.