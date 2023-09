Primavera chega ao Mogi Shopping com tendências da estação

Estação mais colorida do ano, a Primavera chegou com todo o seu charme e alegria, com promessa de mesclar dias frescos e quentes, mas também com ares de renovação. Em homenagem à nova temporada, o Mogi Shopping preparou uma decoração especial e exposição de moda para receber e inspirar os visitantes.

A decoração temática pode ser apreciada pelos clientes desde a entrada que dá acesso à Praça Boulevard. Sobre as portas automáticas, as chamadas testeiras, flores e folhas, criadas e pintadas à mão pela artista, ilustradora e muralista Rebeca Duarte, dão as boas-vindas aos visitantes.

Na Praça Boulevard, as flores estão por todos os lados, inclusive no alto, e convidam o público a apreciar suas cores e diversidade: girassóis, rosas, hortênsias, orquídeas, entre outras, afinal, é Primavera! A decoração, inclusive para aqueles que desejarem fazer fotos, fica em cartaz até o dia 5/10.

A partir de quinta-feira (28/9), o shopping ficará ainda mais fashion com a exposição de manequins com peças das novas coleções e principais tendências da moda primavera/verão das lojas do empreendimento. A mostra estará também na Praça Boulevard, até dia 5/10.

A especialista em imagem pessoal e profissional, Suellen Sartorato, adianta alguns exemplos do que estará em alta nesta nova estação: “Peças que trazem refinamento natural e são atemporais, como bermudas mais alongadas em corte de alfaiataria. Blazer e colete, que fizeram sucesso na estação passada, continuam. Na pandemia, as pessoas se acostumaram a se vestir com conforto e agora querem peças que não sejam tão justas, como calças mais largas, artigos mais fluidos, como túnicas, inclusive assimétricas, com ar de modernidade”, explica Suellen.

Ela cita ainda peças no estilo balonê, que são mais volumosas e estruturadas, calças capri e blusas sem alças como itens que não poderão faltar no guarda-roupa das fashionistas.

“A cor que estará em alta em 2023 é a alaranjada, um pouco mais clara; é uma cor que transmite otimismo, alegria e energia. Mas também predominarão o vermelho e o azul, assim como o metalizado em prata, que evoca a ideia do futurismo e de que temos de olhar para a frente”, acrescenta. Além disso, acessórios em palha, como bolsas mais volumosas, e cintos, para deixar a silhueta mais desenhada. Nos pés, as sapatilhas estilo “boneca” virão com força.

Suellen, no entanto, lembra que usar o que está na moda só faz sentido se houver vínculo ao perfil, à personalidade, das pessoas: “Cada um é um ser único e é preciso utilizar a moda tendo em vista a particularidade de cada um”, ensina a especialista, que participa frequentemente em programas de televisão, podcasts e treinamentos sobre imagem.

O Mogi Shopping fica na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia. As lojas funcionam de segunda a sábado das 10h às 22h e domingos e feriados das 14h às 20h. A praça de alimentação abre todos os dias, das 11h às 22h. Mais informações: no aplicativo, nas redes sociais (@mogishopping), no site www.mogishopping.com.br ou telefone (11) 4798-8800.

SERVIÇO:

Primavera no Mogi Shopping

Onde: Praça Boulevard.

Até 05/10: Decoração temática, aberta para fotos.

28/09 a 05/10: Exposição de manequins com roupas de lojistas com as tendências de primavera/verão 2024.

Endereço do Mogi Shopping: Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia, Mogi das Cruzes – SP.

Mais informações: www.mogishopping.com.br, redes sociais (@mogishopping), APP Mogi Shopping ou telefone (11) 4798-8800.