Prefeitura entrega kits da Meia Maratona

Kit será composto por camiseta em tecido tecnológico, sacochila, número de peito, alfinetes e chip

A Prefeitura de Mogi das Cruzes organizou para nesta sexta e sábado (28 e 29) a entrega dos kits para a “1ª Meia Maratona de Aniversário da Cidade”, que será realizada no domingo (30). Os inscritos devem comparecer ao Ginásio Municipal Professor Hugo Ramos com o comprovante de inscrição que foi enviado por e-mail e/ou documento com foto. Na sexta, o horário de atendimento será das 12h às 20h. No sábado, das 10h às 18h.

A retirada pode ser feita por terceiros, mediante apresentação do comprovante e da cópia do documento do participante.

A entrega será apenas nessas duas datas. Não haverá retirada de kits no dia das provas.

O kit será composto por camiseta de manga curta em tecido tecnológico, sacochila, número de peito, alfinetes e chip descartável de cronometragem. Após a prova, o atleta receberá medalha, isotônico, barrinha de cereal e fruta.

O Ginásio Hugo Ramos fica na rua Professor Ismael Alves dos Anjos, 560 – Nova Mogilar.

Corridas

A 1ª Meia Maratona será um grande evento esportivo em comemoração aos 466 anos de Mogi das Cruzes. Além da prova de 21 quilômetros, haverá outros dois percursos de corrida, de 5 e 10 quilômetros. Serão 2.500 participantes, no total das três provas.

Com largada e chegada no Parque Centenário da Imigração Japonesa, as corridas começam em horários diferentes. A primeira será a Meia Maratona, às 6h30. Na sequência, a prova de 10 quilômetros (6h45) e, por último, a de 5 quilômetros (7h).

Todos os atletas que concluírem seus respectivos percursos receberão medalha de participação. Os cinco primeiros colocados das categorias geral masculino e feminino, em cada distância, receberão premiação. Também serão entregues troféus de participação aos 20 melhores atletas PCDs.

Troca Solidária

Os atletas que participarão da 1ª Meia Maratona podem contribuir de forma voluntária com uma das principais ações do Fundo Social. Na retirada dos kits, basta doar um quilo de alimento não-perecível, como arroz, feijão, macarrão ou leite, para ajudar as famílias vulneráveis.



Para mais informações, acesse:

https://primeirameiamaratonademogi.com.br/c/primeira-meia-maratona-de-mogi