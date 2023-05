Fundo Social está com inscrições abertas para cursos profissionalizantes gratuitos

O Fundo Social de Mogi das Cruzes está com inscrições abertas para o terceiro ciclo de cursos profissionalizantes gratuitos de 2023. Ao todo, são quase 800 vagas disponíveis em cursos das áreas de gastronomia, costura e beleza, com aulas que serão realizadas na Escola de Empreendedorismo e Inovação e também no Polo da Vila Brasileira.

Os interessados precisam ter idade mínima de 18 anos e devem procurar a sede do Fundo Social ou o Polo da Vila Brasileira para efetuarem as inscrições. No ato da inscrição, é preciso apresentar RG, CPF e comprovante de residência. O atendimento tanto no Fundo Social quanto no Polo da Vila Brasileira é feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. As aulas terão início a partir do dia 12 de junho.

Na Escola de Empreendedorismo e Inovação, são 385 vagas disponíveis em cursos de costura básica, moldes criativos, pães e pizzas, massas caseiras, manicure e pedicure, design de sobrancelhas e tranças nagô. Já no Polo da Vila Brasileira, são 393 vagas e os cursos disponíveis são costura básica, modelagem de roupas e acessórios, pães e pizzas, massas caseiras, design de sobrancelhas, assistente de cabeleireiro, assistente e barbeiro e tranças nagô.

Para além dessas quase 800 vagas, também serão realizados por esse mesmo módulo cursos descentralizados, nos bairros do Botujuru, Vila Suíssa, Conjunto Santo Ângelo, Jardim Santa Tereza, Jardim Margarida e Mogi Moderno. Nesses casos, o processo de inscrição se dá diretamente nas comunidades atendidas, com intermédio das entidades parceiras, que emprestam suas dependências para a realização das aulas. Ao todo, são 323 vagas pelos descentralizados.

O objetivo dos cursos profissionalizantes oferecidos pelo Fundo Social de Mogi das Cruzes é qualificar mão de obra e, assim, gerar oportunidades de emprego e renda, com inserção no mercado de trabalho e também ações de empreendedorismo. Os insumos serão 100% custeados pelo Fundo Social, portanto a participação para os alunos é totalmente gratuita.

As inscrições permanecerão abertas até o esgotamento de vagas. O Fundo Social de Mogi das Cruzes atende no primeiro andar do prédio-sede da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Já o Polo da Vila Brasileira fica na rua João Gualberto Mafra Machado, número 221. O telefone para mais informações é o 4798-5143.

Ciclo 3 dos cursos profissionalizantes gratuitos do Fundo Social

ESCOLA DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO Curso Datas Início Períodos Vagas Costura básica Segundas e terças 12/06/2023 Manhã (8h às 12h), tarde (13h às 17h) e noite (18h às 22h) 25 por período Moldes criativos Quartas e quintas 14/06/2023 Manhã (8h às 12h) e tarde (13h às 17h) 25 por período Pães e pizzas Segundas e terças 12/06/2023 Manhã (8h às 12h) e tarde (13h às 17h) 25 por período Massas caseiras Quarta-feira 14/06/2023 Manhã (8h às 12h) e tarde (13h às 17h) 25 por período Manicure e pedicure Segundas e terças 12/06/2023 Manhã (8h às 12h) e tarde (13h às 17h) 24 por período Design de sobrancelha Quinta-feira 15/06/2023 Manhã (8h às 12h) e tarde (13h às 17h) 16 por período Design de sobrancelha Sexta-feira 16/06/2023 Manhã (8h às 12h) e tarde (13h às 17h) 16 por período Tranças nagô Quarta-feira 14/06/2023 Manhã (8h às 12h) e tarde (13h às 17h) 24 por período