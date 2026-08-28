Confira a programação de aniversário de Mogi

Além do anúncio de obras, haverá atrações abertas ao público, que acontecerão durante todo o mês de setembro

Show de Zeca Baleiro: Mogi vai receber o cantor no dia 1º de setembro

A Prefeitura de Mogi das Cruzes apresentou, nesta quarta-feira (26), a programação de aniversário de 466 anos da cidade, que incluirá entrega de obras, cultura, diversão e lazer. As atrações são abertas ao público, gratuitas e acontecerão durante todo o mês de setembro. A apresentação contou com a presença dos secretários municipais e da imprensa.

“Esta programação foi elaborada graças ao trabalho de uma equipe inteira de secretários e funcionários, que se dedicam muito para que tenhamos entregas históricas na área de infraestrutura, mobilidade e também muita cultura e entretenimento para os mogianos de todas as idades. Colocamos a casa em ordem, planejamos e agora estamos colhendo os resultados, que estão apenas começando”, afirmou a prefeita Mara Bertaiolli.

Um dos destaques das comemorações de aniversário de Mogi será a inauguração da Nova Perimetral. Com investimento de R$ 121.599.638,66, a obra vai ser entregue na segunda-feira (31), às 10 horas. O complexo inclui a nova rotatória, entregue em dezembro de 2025, a avenida João Gilberto Moro e o viaduto Mario Celso Gomes da Silva, ambos recém-construídos. O trabalho inclui ainda o recapeamento da avenida Vereador Dante Jordão Stoppa e a duplicação da avenida Pedro Romero – realizada pela iniciativa privada, com investimento de R$ 11 milhões, marcando a retomada das contrapartidas municipais por empreendedores imobiliários.

Ponte da Volta Fria

Já no dia 4 de setembro, terão início as obras da nova Ponte da Volta Fria, com investimento de R$ 21.092.575,51. A construção do equipamento é uma antiga demanda, pois a Estrada da Volta Fria foi pavimentada e a ponte atual é estreita, comportando somente um veículo de cada vez. O prazo de execução da obra é de 12 meses e a empresa responsável pelos trabalhos é a Souza Compec Engenharia e Construções Ltda. O trabalho será integralmente custeado pelo Governo do Estado – o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) realizou todo o processo licitatório.

O vice-prefeito Téo Cusatis teve participação ativa no trabalho de liberação dos recursos junto ao Governo do Estado. “Tivemos uma série de reuniões técnicas com o Governo do Estado e demonstramos a importância e a necessidade de uma nova ponte, que vai dinamizar o acesso e contribuir para o desenvolvimento econômico de toda a cidade”, comentou.

Novo Pit Stop

Na quinta-feira (27), foi dada a largada para o início das obras da Nova Rodoviária (leia matéria na pág 3). Outra entrega será a do Pit Stop para entregadores, no dia 1º (terça-feira), às 15h, no Parque Botyra Camorim Gatti. O Pit Stop funcionará na Avenida Dr. Cândido Xavier de Almeida e Souza. Será um espaço de acolhimento, segurança e respeito para os motoboys e motogirls que atuam na cidade. O Pit Stop contará com refeitório, sanitários e um local de descanso, além dos usuários poderem recarregar seus celulares e realizar pequenos consertos nos veículos.

Cultura

A programação dos 466 anos terá shows de grandes nomes da música brasileira, como Zeca Baleiro e Rastapé, nos dias 30 de agosto e 1º de setembro. As apresentações serão realizadas no Largo do Rosário e são resultado de uma parceria entre Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e o Sesc Mogi das Cruzes. Todas as atividades são gratuitas.

Serão promovidos ainda shows de artistas locais, concertos, intervenções circenses, apresentações de dança, teatro, exposições, feira de artesanato, feira gastronômica e atividades de educação, a partir de sábado (29). As ações estão divididas entre a praça Coronel Almeida, o Largo do Rosário, a praça Monsenhor Roque Pinto de Barros (em frente ao Centro Cultural), e será formado um Corredor Cultural conectando esses espaços, na rua Dr. Paulo Frontin. O Theatro Vasques, o Cemforpe e o Jardim Santa Teresa também receberão parte da programação.

Entre os dias 29 de agosto e 1º de setembro, a praça Coronel Almeida sediará uma feira gastronômica, das 12 às 22 horas. No mesmo período, o Corredor Cultural transformará a rua em uma galeria de artes, com exposições, espaço dedicado à literatura, Feira de Artesanato Mogi Feita à Mão e Projeto Conduz, das 10 às 19 horas.

Confira a programação completa do aniversário de Mogi no site www.mogidascruzes.sp.gov.br.

Programação de aniversário de 466 anos de Mogi das Cruzes

29 de agosto (sábado)



12h | Intervenção Circense | Corredor Cultural (R. Dr. Paulo Frontin – Centro)

19h | Orquestra Filarmônica Inclusiva de Bragança Paulista | Cemforpe (Rua Antenor Leite da Cunha, 55 – Nova Mogilar)

Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros – Centro (em frente ao Centro Cultural)

13h | Cia. Círculo- Teddy Boys

14h30 | Banda Adahm

16h | Banda Super Special

17h30 | Banda Corcel II

Largo do Rosário – Centro

10h às 14h | Flashback Delas

14h | Apresentação cultural dos alunos Casa do Hip Hop

16h | Escola de Dança Mayara Rezende (dança)

17h30 | Rebeca Maria (sertanejo universitário)

19h30 | Marcos e Bueno (sertanejo universitário)

29 de agosto a 1 de setembro



Local: Corredor Cultural (R. Dr. Paulo Frontin – Centro)

das 10h às 19h | Exposição de Artes e Espaço Literário

das 10h às 19h | Feira de Artesanato Mogi Feita à Mão e Projeto Conduz

Local: Praça Coronel Almeida – Centro

das 12h às 22h | Praça de Alimentação

30 de agosto (domingo)



Corredor Cultural (R. Dr. Paulo Frontin – Centro)

12h | Intervenção Circense

Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros – Centro (em frente ao Centro Cultural)

13h às 19h | Varal de Cordel (exposição de literatura de cordel)

13h | Dois Girassóis com Orquestra Fungagá (forró infantil)

14h | Resenha de Mamulengo (teatro infantil de mamulengo)

15h30 | Richard Bitelli & Banda de forró

17h30 | Cacá Lopes e Banda de forró (forró)

Largo do Rosário – Centro

19h | Banda Rastapé (forró)

19h | Moacyr Franco (Ingressos esgotados) | Local: Cemforpe (Rua Antenor Leite da Cunha, 55 – Nova Mogilar)

31 de agosto (segunda-feira)



11h | Intervenção Circense | Corredor Cultural (R. Dr. Paulo Frontin – Centro)

Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros – Centro

13h às 17h | Roda de Samba Fest Mogi

Largo do Rosário – Centro

12h | Apresentação dos alunos do CAED

19h | Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes e cantores mogianos

1 de setembro (Terça-feira)



14h | Intervenção Circense | Corredor Cultural

Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros – Centro (em frente ao Centro Cultural)

14h | Família Andrade (MPB)

16h30 | Junior Castro e Banda (brasilidades)

19h | Zeca Baleiro (MPB) | Largo do Rosário – Centro

4 de setembro (sexta-feira)



20h | Concerto da Independência com a Banda Sinfônica de Mogi das Cruzes | Theatro Vasques (R. Dr. Corrêa, 515 – Centro)

27 de setembro (domingo)



das 8h às 18h | 11ª Festa da Congada Santa Efigênia | Local: Rua José Mario Calandra, 71 – Jd. Santa Teresa

19h | Cantata Cênica Cármina Burana + coro e solistas convidados | Local: Cemforpe (Rua Antenor Leite da Cunha, 55 – Nova Mogilar)

Roteirinho do Patrimônio – edição especial 466 anos de Mogi das Cruzes

Datas: 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 e 29 de setembro

Sessões: das 8h às 10 e das 14h às 16h

Ponto de encontro: Obelisco – Praça Coronel Almeida

Exposições

Exposição “Lendas Mogianas”

Local: Museu Mogiano – Casarão do Carmo (R. José Bonifácio, 516 – Centro)

Data: de 27 de agosto a 19 de setembro

Visitação: de terça a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h

Exposição “Nerival 50 Anos”

Local: Pinacoteca de Mogi das Cruzes (R. Cel. Souza Franco, 993 – Centro)

Data: de 17 a 30 de setembro

Visitação: de terça a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h