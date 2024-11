Concurso do Omelete e da Cachaça é esperado pelos associados do Clube de Campo

O Concurso do Omelete e da Cachaça está de volta ao Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC), neste ano. O evento será realizado no dia 22 de novembro, às 20h, com as finais do torneio Corujão. Esta edição homenageará Claudinet Crozera, associado que desempenhou um papel importante na criação e consolidação da tradição do concurso no clube.

No Concurso do Omelete, exclusivo aos sócios, o clube fornecerá ingredientes como ovos e óleo. As demais guarnições e os utensílios deverão ser levados pelo associado. As criações serão avaliadas por um corpo de jurados que considerará aspectos específicos de cada omelete.

Na sequência, ocorre o concurso de degustação às cegas de cachaça, que também é destinado aos associados. A competição avaliará as bebidas levadas pelos participantes, com notas atribuídas conforme sabor, intensidade e harmonização.

O evento será realizado na Varanda de Cristal. As inscrições podem ser realizadas no Departamento de Esportes do clube. Os vencedores de ambos os concursos serão premiados com troféus. As inscrições para as duas competições foram limitadas e puderam ser feitas até dia 20/11.

O concurso acontecerá no mesmo dia das finais do Corujão, o torneio de futebol society mais tradicional do Clube de Campo. Os jogos do campeonato começaram em setembro e a etapa final promete agitar a torcida com disputas acirradas entre as equipes.

O presidente do CCMC, João Bosco Camargo de Sousa, destaca a importância do retorno do Concurso do Omelete e da Cachaça, que celebra a gastronomia e a cultura local, mas também reforça os laços entre os associados: “O Concurso do Omelete e da Cachaça sempre traz alegria e integração entre nossos associados, especialmente nas emocionantes finais do Corujão. Este ano, temos o privilégio de homenagear Claudinet Crozera, um associado que foi fundamental para a construção dessa tradição que tanto valorizamos. Sua dedicação e paixão pelo clube nos inspiram a continuar promovendo momentos que unem nossa comunidade”, destacou o presidente.

Evento traz homenagem ao associado Claudinet Crozera