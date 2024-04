Comerciantes pedem mais segurança

Quem passa pelo centro de Mogi já se acostumou com o cenário de insegurança. Roubos e furtos na região e a alta concentração de pessoas em situação de rua preocupam comerciantes e autoridades. Recentemente, a Guarda Municipal em conjunto com a Polícia Militar realizou a Operação Centro Seguro, uma ação de segurança no centro da cidade. O objetivo principal dessa operação foi o de diminuir o índice de criminalidade na região.

A ação se iniciou no final do mês de março, com aproximadamente 50 agentes das duas corporações envolvidos. Mas as opiniões sobre a eficácia da operação estão divididas entre os comerciantes. Jaqueline Prado, atendente de um estabelecimento, reconheceu que houve uma diferença após a operação, mas destacou a importância de dar mais assistência aos moradores de rua. “Eu acho que eles deveriam dar mais assistência aos moradores de rua, quando alguém que esteja precisando de assistência está doente, nada acontece. Esses dias morreu um morador de rua e eles não tiveram assistência nenhuma”.

A recepcionista Sonislene Bezerra avaliou a segurança na região central como muito devagar, enfatizando a necessidade de reforço, especialmente na praça Sacadura Cabral. Por outro lado, o repositor Odair Bispo Miranda reconheceu que quando a polícia está presente, as movimentações diminuem, mas criticou a demora no atendimento em situações de emergência. “Quando precisamos da polícia, às vezes não aparece ou aparece quando tudo já acabou. Não dão muita atenção”.

O secretário municipal de Segurança, Toriel Sardinha, falou sobre a abordagem: “Eles foram abordados e identificados, inclusive alguns procurados foram feitas as prisões e apresentados à delegacia e depois encaminhados para a assistência social para atendimento e encaminhamento para suas famílias”. De acordo com a Prefeitura de Mogi, está sendo previsto que a Operação Centro Seguro seja realizada semanalmente.