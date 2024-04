Suzano Shopping oferece serviços gratuitos e aula de dança na Semana da Saúde

Atividades especiais no Suzano Shopping irão orientar e despertar a atenção da população para o cuidado com a saúde durante esta semana. A campanha, em alusão ao Dia Mundial da Saúde, comemorado em 7 de abril, terá serviços gratuitos e aula de dança.

Que tal verificar como está a pressão e o peso enquanto passeia pelo centro de compras e lazer suzanense? A Drogaria São Paulo irá realizar aferição de pressão e pesagem na balança de bioimpedância. O serviço começou nesta segunda-feira (8/4) e acontecerá novamente no sábado (13/4), das 14h às 18h, na unidade do shopping.

Já na sexta-feira (12/4), às 9h30, a turma da melhor idade está convidada para uma aula de dança com o professor Thiago Sobral. A sessão será na entrada principal. Para participar, basta doar um quilo de alimento não perecível.

Música na praça

Os domingos no Suzano Shopping continuam com animação musical, com apresentações ao vivo de talentos da cidade e região, na praça de alimentação do empreendimento.

Na programação de abril, dia 14, o som fica sob o comando do cantor Benevides; dia 21 será a vez de Julia Moura; e no dia 28, quem agita o palco é o músico Raffa Cardoso. As apresentações começam sempre a partir das 17h e são gratuitas para o público.



SERVIÇO:

Semana da Saúde no Suzano Shopping:

08 e 13/04, das 14h às 18h

– Aferição de pressão e pesagem na balança de bioimpedância com na Drogaria SP

12/04, às 9h30

– Dança com a melhor idade com o professor Thiago Sobral, na entrada principal, com 1 kg de alimento não perecível como entrada.

Endereço do Suzano Shopping: Rua Sete de Setembro, 555, Parque Suzano.



Mais informações: site www.suzanoshopping.com.br, redes sociais (@suzanoshopping) ou telefone (11) 2500-7940.