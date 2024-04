Suzano quer arrecadar mais de 220 mil agasalhos

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano lançou a Campanha do Agasalho 2024, com o objetivo de arrecadar 220 mil itens, devendo superar, assim, a marca de 1 milhão de arrecadações em oito anos. A presidente do órgão municipal, primeira-dama Larissa Ashiuchi, e o prefeito Rodrigo Ashiuchi estiveram à frente da cerimônia, que contou com as presenças de secretários municipais, vereadores, integrantes de 40 associações ligadas ao setor e representantes dos apoiadores da campanha: a Guarda Mirim de Suzano (GMS), o Tiro de Guerra de Suzano (TG 02-081), o Suzano Shopping e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

Com o tema “Quem compartilha amor, multiplica calor. Doe peças em bom estado e aqueça corações”, a campanha deste ano, que se estenderá até o mês de agosto, contará com mais de 70 pontos para doações. Até o final da semana que vem, os locais de arrecadação serão disponibilizados no site da administração municipal. Os munícipes que quiserem realizar as doações poderão depositar, nas caixas que serão instaladas em cada um dos endereços informados, cobertores e itens de vestuário em bom estado, incluindo casacos, meias, camisas, calças, sapatos, entre outros.

Assim como ocorreu em anos anteriores, também farão parte da campanha as visitas aos bairros, para recolhimento de casa em casa. Depois da triagem das peças, serão organizados bazares solidários, para que os munícipes possam ter acesso aos itens que mais precisam. Entre 2017 e 2023, foram arrecadadas 850 mil peças, número que foi suficiente para beneficiar mais de 48 mil famílias. Assim, caso a meta deste ano seja alcançada, as oito edições realizadas pela atual gestão do Fundo Social de Solidariedade de Suzano poderão chegar à marca de 70 mil famílias auxiliadas com a iniciativa. No ano passado, por exemplo, foram arrecadadas 173 mil peças, que contemplaram mais de 12 mil famílias com os 23 bazares solidários que foram organizados.