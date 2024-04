Strogonoff da APAE de Mogi das Cruzes está com convites à venda

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Mogi das Cruzes promove um dos seus tradicionais almoços, o “Strogonoff da APAE”, neste domingo (14), das 12 às 15 horas. O evento será realizado no sistema drive thru, com retirada na sede da própria instituição, pela Rua Joaquim Fabiano de Melo, 72. O valor do convite é R$ 35,00 e a comida será armazenada em duas caixas box (arroz branco e strogonoff – batata palha e salada). Há duas opções de sabores: frango ou carne. Os interessados em comprar o convite podem entrar em contato por meio do telefone da instituição: (11) 4728-4999.

O almoço beneficente ainda é parte da comemoração pelos 55 anos da entidade, completados no dia 27 de março. No último dia 5, foi promovido um “Encontro Ecumênico”, que reuniu líderes de diversas religiões.

O atual presidente da APAE de Mogi das Cruzes é Paulo Siqueira Toledo Júnior, que comanda a entidade até 2025. Atualmente, há 615 assistidos na instituição, nas áreas da Saúde, Educação e Assistência Social.

A Apae de Mogi das Cruzes é certificada com o ISO 9001. A Organização sem fins lucrativos presta serviços aos munícipes de Mogi das Cruzes e de outras cidades da região (Guararema, Biritiba Mirim, Salesópolis e Poá).