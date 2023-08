Saiba como manter a amamentação após o retorno da licença-maternidade

Com o fim da licença-maternidade e o retorno ao trabalho, muitas mães acabam tendo que suspender a amamentação pelas dificuldades na ordenha e na conservação do leite. Por isso, durante todo mês de agosto, a Secretaria Municipal de Saúde de Mogi das Cruzes promove ações de incentivo e informação sobre o Aleitamento Materno, ressaltando a importância da amamentação que, além de ser econômica e sustentável, é a melhor alimentação para os bebês.

De acordo com a médica pediatra e secretária-adjunta de Saúde, Rosângela Cunha, um dos principais desafios da amamentação é conciliá-la com o trabalho das mães. Antes do retorno ao trabalho, a orientação é que a mãe comece a ordenhar o leite materno para oferecer ao seu bebê ao longo do dia. Dessa forma, ele se acostumará com a nova rotina. O ideal é que o leite ordenhado seja oferecido ao bebê em copo, colher ou xícara.

O estoque do leite materno deve ser iniciado pela mãe 15 dias antes do retorno ao trabalho, no freezer, para alimentar a criança no período de ausência da mãe. O ideal é que o leite materno ordenhado seja armazenado em potes de vidro com tampa de plástico e é importante etiquetar os potes com data da ordenha e validade. A validade do leite materno ordenhado é de 12 horas armazenado na geladeira e 15 dias armazenado no freezer.

“O ideal é que o leite materno seja descongelado em banho-maria. Se o bebê não tomar todo o leite a sobra deverá ser descartada”, orienta a médica.