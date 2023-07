Priscila Guskuma promove aula online gratuita sobre vendas no varejo

Um dos maiores desafios para empresários do ramo do varejo são as vendas! Não apenas isso, mas como formar uma equipe qualificada que consiga gerar resultados efetivos dentro da operação.

Pensando nisso, a especialista em estratégia de negócios, Priscila Guskuma, ministra na terça-feira (25/07) uma aula gratuita e online chamada Varejo de Sucesso.

Durante o evento, os participantes terão acesso ao MSV (Mapa Sistêmico do Varejo) um aliado para criar ações estratégicas e mensurar resultados inteligentes, garantindo crescimento nas vendas.

Além disso, serão abordados:

Técnicas de marketing para atrair clientes e gerar demanda recorrente

Estratégia de precificação inteligente visando maximização dos lucros

Táticas de visual merchandising para criar uma experiência de comprar inesquecível

Como mensurar dados e análises para tomar decisões assertivas

Como se destacar frente a concorrência

Serviço – Varejo de Sucesso: aprenda a dobrar o faturamento de sua loja

Data: Terça-feira (25/07)

Horário: 20h

Custo: Gratuito (vagas limitadas)

Plataforma: Zoom

Inscrição: https://conteudo.priscilaguskuma.com.br/varejodesucessoorg