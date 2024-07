Optica Kosmos Classic oferece óculos arrojados e com estilo

Com 54 anos de empreendimento, o seguro para óculos é o diferencial

Antigamente, usar óculos não era uma questão de estilo; era apenas necessidade. Hoje, os óculos refletem exatamente a personalidade de quem os usa, dando charme, elegância e poder ao look de cada um. E é assim que a loja Optica Kosmos Classic vem desenvolvendo o seu trabalho em Mogi das Cruzes e Suzano.

Com uma tradição que vem há 54 anos, as irmãs Angélica Yuriko Shibuya Takahashi e Mirian Yoshie Shibuya assumiram o empreendimento para dar mais modernidade ao atendimento. “Em Mogi, a nossa loja possui 25 anos, mas, em Suzano, alcançamos 54 anos de história, em que atendemos várias gerações”, conta Angélica.

Por serem jovens, as proprietárias estão inserindo os seus estilos nas lojas. Segundo Angélica, “nos identificamos com as ideologias da empresa, desde quando a assumimos, há 11 meses, pois já era da nossa família. Com isso, topamos a oportunidade e estamos arrojadas quando o assunto é trazer uma cara mais jovial para o empreendimento”.

Na Optica Kosmos Classic, os clientes conseguem encontrar óculos modernos, de marcas reconhecidas e de qualidade, e ainda saem com o seguro incluso para qualquer problema que a armação possa oferecer.

Como diferencial, Angélica relata o atendimento. “Proporcionamos aos nossos clientes segurança e conforto para escolherem a melhor opção de óculos, com personalidades e cores que estão em alta. Estamos aqui para ajudar no que for necessário, com um ótimo custo-benefício”. Além disso, o atendimento técnico especializado é a menina dos olhos das proprietárias. “O seguro para os óculos é o nosso orgulho. Qualquer problema com roubou ou furto qualificado e quebras, o seguro cobre”, revela.

Além desses produtos, a Optica Kosmos Classic vende armações e óculos de sol, lentes importadas e nacionais, canetas Crown e relógios de parede Herweg.

As redes sociais das lojas são: @kosmos.otica e @classic.mogi. Para contato por WhatsApp: 11 4746-1130 (Suzano) / 11 4762-1266 (Mogi).

As unidades se localizam na Rua Benjamin Constant, 818, Centro, Suzano, e Rua Brás Cubas, 246, Centro, Mogi das Cruzes.

Armações de sol e lentes de contato também são vendidas na loja