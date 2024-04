Novas vagas de emprego no Mogi Shopping aguardam candidatos

O Mogi Shopping está com 14 vagas abertas à espera de currículos nesse início de semana. Lojistas de segmentos diversos, como vendas e área de alimentação, oferecem oportunidades para quem está à procura de emprego. Os postos de trabalho constam no painel de vagas atualizado semanalmente com os perfis de profissionais a serem contratados a partir das informações divulgadas pelos contratantes.

Todas as oportunidades disponibilizadas no painel são destinadas a maiores de 18 anos. Os critérios para a efetivação, porém, variam e são estabelecidos pelos contratantes, como ter ou não experiência, proatividade e boa comunicação, disponibilidade de horário, entre outros.



Em alguns casos, currículos devem ser deixados diretamente no estabelecimento que está recrutando; em outros, é possível encaminhar os dados por e-mail ou WhatsApp.



Informações detalhadas com relação às vagas disponíveis, como requisitos e onde e como entregar currículo, podem ser consultadas no site (http://www.mogishopping.com.br/TrabalheConosco) e também por meio do aplicativo do centro de compras e lazer, na aba “Trabalhe Conosco”. O APP Mogi Shopping está disponível para download nos sistemas IOS e Android.



O Mogi Shopping fica na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia. As lojas funcionam de segunda a sábado das 10h às 22h e domingos e feriados das 14h às 20h. A praça de alimentação abre todos os dias, das 11h às 22h. Mais informações: no aplicativo, no site www.mogishopping.com.br ou telefone (11) 4798-8800.



Confira as vagas de emprego no Mogi Shopping a partir de 08/04/2024

1 – Kalunga

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Importante ter conhecimento em produtos de informática; atuar de forma a criar encantamento no cliente; atendimento de forma personalizada e consultiva; entender de abastecimento, organização e limpeza do setor. Horário: das 14h às 22h20. Enviar currículo para o e-mail: lojamogishop@kalunga.com.br

2 – Patroni Pizza (Pizzaria & Tratoria)

Cargo: Atendente

Descrição: Horário: das 13h40 às 22h30. Faixa salarial: a combinar. Irá atuar no atendimento de clientes. Entregar currículo na loja.

3 – Patroni Pizza (Pizzaria & Tratoria)

Cargo: Auxiliar de Cozinha

Descrição: Horário: das 13h40 às 22h30. Faixa salarial: a combinar. Irá atuar na pizzaria. Entregar currículo na loja.

4 – Divino Fogão

Cargo: Coordenador

Descrição: Horário das 14h às 22h20. Escala 6×1. Vale-Transporte + refeição no local. Importante ter disponibilidade de horário, resiliência em saber trabalhar sob pressão, proativo, responsável e comprometido, com foco em resultados. Enviar currículo para o e-mail: divinofogao@mogidascruzes.com.br

5 – Eu Bella

Cargo: Atendente

Descrição: Horário: das 14h às 22h. Faixa salarial: a combinar. Irá atuar no atendimento de clientes e organização da loja. Deixar currículo na loja com a gerente Milena.

6 – KFC

Cargo: Coordenador (a) de loja

Descrição: Será responsável por coordenar o posicionamento dos colaboradores, execução das normas, procedimentos e padrões da marca, etc. Faixa salarial: a combinar. É necessário ter experiência. Enviar currículo para o e-mail: supervisorlojas@grupoallinvest.com.br

7 – Rivoli

Cargo: Auxiliar de vendas

Descrição: Ter disponibilidade de horário, 14h às 22h, aos finais de semana e feriados. Faixa salarial: a combinar. Irá atuar no atendimento de clientes, organização de loja. Enviar currículo pelo WhatsApp (12) 99230-3676.

8 – Rivoli

Cargo: Operador(a) de caixa

Descrição: Disponibilidade de horário, das 14h às 22h, aos finais de semana e feriados. Faixa salarial: a combinar. Irá atuar no atendimento de clientes, organização de loja. Enviar currículo pelo WhatsApp (12) 99230-3676.

9 – Spoleto

Cargo: Auxiliar de Cozinha

Descrição: Vaga para maior de 18 anos, com residência em Mogi das Cruzes. Atuará em atividades de cozinha, copa, atendimento e afins. Agilidade e pontualidade completam o perfil. Salário a combinar, mais prêmio, refeição no local e VT. Enviar currículo para o e-mail: mogi@spoleto.com.br

10 – L’occitane

Cargo: Atendente

Descrição: Horário: das 14h às 22h. Salário: R$ 1.908,00. Irá atuar no atendimento de clientes. Preferência de idade: acima de 25 anos. Enviar currículo para o WhatsApp (12) 996758133 ou e-mail loccitanemogi@gmail.com

11 – Gendai

Cargo: Entregador

Descrição: Irá atuar na entrega dos pedidos aos clientes. Horário: a combinar. Faixa salarial: a combinar. Não precisa ter experiência. Necessário ter carteira de moto. Enviar currículo para o e-mail: gendaimogi@gmail.com

12 – CVC Turismo

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Vaga para maior de 18 anos, vencedor, com salário fixo + comissão + VR + VT. Ótimos ganhos. Somente com experiência em vendas. Enviar currículo para o WhatsApp (11) 91062-8671.

13 – Tip Top

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Vaga para maior de 18 anos, que seja comunicativa, proativa e que goste de vendas. Enviar o currículo em PDF para o WhatsApp (11) 95340-7779.

14 – Track & Field

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Necessário ter disponibilidade de horário, ser maior de 18 anos. Enviar currículo com foto para o e-mail: tf.804004@gmail.com