Mogi Shopping recebe Mario e Luigi, personagens do mundo dos games

Fãs de jogos eletrônicos têm encontro mais do que especial neste sábado (20/4), no Mogi Shopping. Os irmãos Mário e Luigi, personagens conhecidos por gerações de jogadores, estarão no Press Start – Expo e Games, evento interativo em cartaz no empreendimento, com entrada gratuita, que reúne exposição e entretenimento.

Mario e Luigi formam uma das duplas mais amadas do universo dos jogos eletrônicos no mundo. Eles irão interagir com o público durante a tarde deste sábado, das 14h às 18h, com pequenos intervalos (pausas das 15h às 15h15, 16h às 16h15 e 17h às 17h15).

Além do encontro com os personagens, o público irá viajar no tempo com a exposição de mais de 100 consoles e videogames de várias épocas, desde os primeiros lançamentos no Brasil, como o Pioneiro Telejogo, ao que há de mais moderno na atualidade, como o PlayStation 5.

Os participantes também podem jogar à vontade, no formato free play, nas diversas estações de games disponíveis no espaço. É diversão garantida para públicos de todas as idades, para a família inteira.

A entrada no Press Start – Expo Games, inclusive para a visita dos personagens, é gratuita, mas os clientes devem fazer inscrição no aplicativo do Mogi Shopping com antecedência, assinalando dia e horário que querem participar. As sessões de visitação e jogos duram 30 minutos. O APP para inscrição está disponível para Android e IOS gratuitamente.

Além de trazer o melhor do universo dos jogos eletrônicos, o evento no Mogi Shopping conta com palco para animados campeonatos de Just Dance. A próxima competição será no dia 28/4, a partir das 17h30.

Os competidores disputarão prêmios: R$ 500 para o primeiro lugar, R$ 300 para o segundo e R$ 100 para a terceira colocação. As inscrições devem ser realizadas por meio de formulário disponível nas redes sociais do shopping, com antecedência, e também no dia da competição.

O Press Start – Expo e Games fica no Mogi Shopping até 28 de abril e funciona de segunda a sábado das 12h às 20h e aos domingos e feriados das 14h às 20h. Está instalado no espaço ao lado do restaurante Camarada Camarão.