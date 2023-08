Mogi Shopping realiza evento de adoção pet no sábado

No mês em que se comemora o Dia dos Pais, o Mogi Shopping preparou um evento especial em homenagem também aos pais de pets. Neste sábado (26/8), o empreendimento terá espaço para adoção de cães e gatos.

O evento de adoção acontece das 11h às 16h, na entrada da Kalunga. Os pets poderão ser adotados por pessoas dispostas a aumentar a família com um novo companheiro de quatro patas.

Serão 10 cães e 10 gatos à espera de uma família. Os animais adultos estão castrados e vacinados; os filhotes também receberam vacina e já sairão do evento com data marcada para a castração.

“Para adotar é necessário ser maior de 18 anos, apresentar os documentos pessoais e passar por uma entrevista no local para que seja feito o acompanhamento da adaptação do animal no novo lar”, explica Áurea Rodrigues, cuidadora independente da entidade Pet Gatô.

Visitantes do Mogi Shopping também poderão participar de um divertido encontro com os personagens caninos mais amados pelo público infantil. A partir das 14 horas, os “Amiguinhos Patrulheiros” estarão presentes no Shopping para comemorar o Dia do Cachorro.

SERVIÇO:

Evento de adoção pet e encontro com os “Amiguinhos Patrulheiros” – Mogi Shopping

Quando: 26 de agosto (sábado).

Evento de adoção: das 11h às 16h, na entrada da Kalunga.

Encontro com os “Amiguinhos Patrulheiros”: a partir das 14 horas.