Mogi recebe torneio de skate neste sábado

Mogi das Cruzes recebe neste fim de semana a primeira etapa do campeonato interestadual de skate Amazing AM, promovido pela Federação Paulista de Skate e com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Mogi das Cruzes. O evento será ao longo de todo o sábado, no Mogi Skate Park, com entrada gratuita para o público.

No total, 110 atletas participarão da competição, na categoria street amador, masculino e feminino. Na etapa deste sábado, pelo menos 30 competidores são de Mogi das Cruzes.

“O Mogi Skate Park tem uma área exclusiva para a prática de street, com obstáculos como corrimãos e rampas, além de um piso de concreto polido, ideal para o esporte. Teremos um grande espetáculo de manobras radicais e todos que gostam de skate estão convidados para acompanhar. Também é uma oportunidade para quem quer conhecer a modalidade de perto”, lembra o secretário de Esportes e Lazer, Gustavo Nogueira.