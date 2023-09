Mogi recebe nos dias 23 e 24 de setembro evento de CrossFit

A equipe do Fundo Social de Mogi das Cruzes recebeu na tarde desta terça-feira (05/09) os organizadores da Copa Mogi, primeiro evento oficial licenciado pela CrossFit do Alto Tietê, que será realizado nos dias 23 e 24 de setembro, no Centro de Convenções do Parque Leon Feffer. A realização faz parte da agenda em comemoração ao aniversário de 463 anos de Mogi das Cruzes.

Durante o encontro, fizeram os últimos alinhamentos referentes ao evento, que é uma parceria entre a Um Crossfit e o Fundo Social de Mogi das Cruzes. Assim, a todos que têm interesse em acompanhar as provas, o pedido é para que façam na entrada a doação de um quilo de alimento não perecível. Tudo o que for arrecadado será destinado a famílias em situação de vulnerabilidade, por meio das instituições sociais cadastradas no Fundo Social.

“É uma honra e uma alegria receber um evento desse porte na nossa cidade, especialmente neste mês tão especial, que é o mês do aniversário de Mogi. Tenho certeza que será um sucesso e isso vai nos possibilitar também ajudar mais e mais pessoas, com a arrecadação de alimentos. Estamos à disposição para o que for necessário”, destacou o presidente do Fundo Social de Mogi das Cruzes, Marcio Maldonado.

Para receber o evento, uma grande estrutura será montada no Parque Leon Feffer e a expectativa é receber atletas de diversos municípios. Até o momento, já são cerca de 300 inscritos, de variadas cidades paulistas. A Copa Mogi também contará com a participação de empresas do nicho e terá, além do espaço para as provas, uma praça de alimentação. O propósito é disseminar o CrossFit e reunir a comunidade, trazendo os atletas da vida real para dentro da arena.

“Nosso objetivo é realmente fazer com que o atleta do dia a dia sinta a adrenalina de estar dentro da arena e ter ali as pessoas torcendo por eles e incentivando para que todos conquistem o melhor desempenho possível”, explica o diretor geral da UM Crossfit, Herbert Matos, acompanhado da diretora criativa, Jessica Lima. Conforme informaram, já há também 90 voluntários que se prontificaram a ajudar nos dias do evento.

As provas serão realizadas em trios, em quatro diferentes modalidades: foundation, scale, RX e master. Os atletas interessados em competir devem se inscrever previamente, com valores e regras definidos pela organização. A @umcrossfit é um box licenciado há mais de sete anos, com coaches certificados e equipe presente na comunidade CrossFit.

Além de desafiar os competidores, um dos principais objetivos do evento é reunir a comunidade Crossfit, agregando atletas de diferentes boxes e também estimular o engajamento e encorajamento entre os trios. Outra meta é enaltecer os atletas do dia a dia, portanto é um campeonato com uma proposta inclusiva. Adicionalmente, o fato de ser um evento licenciado traz a chancela da qualidade do serviço a ser oferecido, dos coaches e também das atividades funcionais exigidas.

Esta será a primeira edição da Copa Mogi e a escolha da realização em setembro se deu em função de ser o mês de aniversário da cidade, portanto é também um evento que busca valorizar o município e levar o nome de Mogi para pessoas de outras cidades, regiões e até estados brasileiros.