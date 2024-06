Mogi das Cruzes sedia 1ª etapa do CBX SP Street Power

Vencedores irão para os Jogos Olímpicos de Paris

Mogi das Cruzes ganhou destaque estadual no último final de semana (15 e 16) ao sediar primeira etapa de torneio de esportes de rua que premiará os vencedores com uma viagem – com tudo pago – durante os Jogos Olímpicos de Paris. Participaram da competição no complexo Hugo Ramos, 208 estudantes, de 14 a 17 anos, de todo o Estado de São Paulo, nas modalidades de basquete 3×3, breaking e skate.

O prefeito Caio Cunha esteve presente na celebração esportiva e comemorou a possibilidade de atletas mogianos participarem dessa experiência enriquecedora. “Mogi é a terra dos esportes e receber uma ação deste nível reafirma o compromisso da nossa gestão em incentivar os esportistas da nossa cidade. Estamos na torcida para que os mogianos representem a nossa cidade nos Jogos Olímpicos”.

A equipe masculina de basquete 3×3, composta pelos atletas mogianos Juan Martinez de Siqueira, Karisson Reizon S. da Silva e Arthur Lopes Zanaga, conquistou vaga nas finais do torneio, marcada para 9 de julho na capital paulista.

O CBX SP Street Power é promovido pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, e esta primeira etapa contou com o apoio da Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

O projeto tem como intuito celebrar a cultura urbana, ao democratizar o acesso aos esportes de rua e revelar futuros talentos por meio da transformação social e cultural. Após a finalização das cinco etapas do campeonato, o primeiro colocado de cada modalidade esportiva ganhará a viagem.

Além das disputas, no primeiro dia do evento, foram realizados workshops para toda a comunidade local presente, em formato itinerante, com foco em oficinas de dança, grafismo, rima e skate.

Após a etapa inaugural em Mogi das Cruzes, o CBX SP Street Power segue para Franco da Rocha, Campo Limpo, Caraguatatuba e São Paulo. Mais informações podem ser obtidas pelo link: https://cbxsaopaulostreetpower.com.br/.

A cidade participou das modalidades: basquete 3×3, breaking e skate