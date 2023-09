Mogi Basquete vence Corinthians e firma participação nos playoffs do Paulista

O Mogi das Cruzes Basquete venceu o Corinthians por 78 a 72 na noite desta quinta-feira (28), no ginásio Hugo Ramos, pelo realinhamento do Campeonato Paulista. Agora, o time aguarda a finalização dos próximos confrontos para a definição do adversário nos playoffs da competição, que deve ser divulgado até a próxima semana pela Federação Paulista de Basquete (FPB).

A equipe mogiana foi dominante durante grande parte da partida, vencendo os dois primeiros períodos por 24 a 16 (1º) e 18 a 16 (2º). Depois do intervalo, a vantagem se manteve, e o Mogi Basquete levou a melhor por 20 a 9. No último, o Corinthians tentou uma reação, vencendo o quarto por 31 a 16, mas não foi o suficiente para garantir a virada.

Os destaques mogianos do duelo foram os atletas Guilherme Lessa, o mais eficiente (23), com 18 pontos e cinco assistências, Lupa, com 14 pontos e oito rebotes, Lucas Lacerda, com 15 pontos e cinco assistências, e Vinicius Pastor, com 10 pontos e sete rebotes.

A equipe mogiana não contou com o ala Luiz Colina, que sofreu uma entorse no tornozelo direito de grau II, e ficará de duas a três semanas em tratamento.