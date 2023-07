Mogi Basquete renova com Lucas Lacerda e Guilherme Lessa por mais uma temporada

O Mogi das Cruzes Basquete anunciou na manhã desta terça-feira (18) a renovação dos atletas Lucas Lacerda e Guilherme Lessa. A dupla que já estava defendendo a equipe mogiana na disputa pela Copa São Paulo, competição realizada e organizada pela Federação Paulista de Basketball (FPB), irá permanecer no clube para o restante da temporada.

Com um time jovem, composto na maioria por atletas do SUB 20, os atletas ajudaram o Mogi Basquete a conquistar o terceiro lugar da competição estadual em junho deste ano.

Além disso, na última temporada, o armador Lucas Lacerda somou médias de 12.6 pontos, 4.5 em assistências e 13.3 de eficiência em passagem pelo Cerrado e Rio Claro pelo NBB (Novo Basquete Brasil), e agora, vai para a quarta temporada com a equipe mogiana. Já o prata da casa e ala-armador, Guilherme Lessa, anotou médias de 10.2 pontos, 4.6 assistências e 10.6 em eficiência pelo Brasília Basquete também pelo brasileiro, e irá representar a cidade natal pela oitava temporada.

O primeiro desafio dos jogadores, ainda na retomada do time no cenário do basquete nacional após um ano fora das competições, acontecerá no dia 3 de agosto contra o Bauru, às 19h30, fora de casa, pelo Campeonato Paulista.

A diretoria ainda trabalha firme nas contratações e renovações dos atletas, técnico e comissão que irá representar o Mogi Basquete na temporada 2023/2024.