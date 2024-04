Mogi Basquete bate São Paulo e se aproxima de uma vaga nos playoffs do NBB

O Mogi das Cruzes Basquete venceu o São Paulo por 81 a 79 na noite deste domingo (7), no ginásio Hugo Ramos, pelo Novo Basquete Brasil (NBB). Com a vitória, o grupo se aproxima de conquistar uma vaga nos playoffs da competição.

A partida foi quente do início ao fim, com uma vantagem para o tricolor nos dois primeiros quartos de 22 a 19 (1º) e 20 a 16 (2º). Depois do intervalo, a equipe do técnico Fernando Penna reagiu, e venceu o terceiro período por 24 a 13, e no último, o São Paulo levou a melhor por 24 a 22, que não foi o suficiente para garantir um triunfo na casa do adversário.

Os destaques mogianos do confronto foram os atletas Guilherme Lessa, o mais eficiente (30), cestinha com 26 pontos, anotando seis bolas de três, e seis assistências, além de quebrar o seu recorde pessoal em pontos, Shamell Stallworth, com 18 pontos e cinco rebotes, e Lucas Lacerda, com 11 pontos e seis assistências.

No momento, a equipe mogiana está na 15ª colocação com nove vitórias em 34 partidas disputadas, e luta para se manter na colocação por mais duas rodadas até o fim da fase regular, garantindo então, a vaga nos playoffs do NBB CAIXA entre os 16 primeiros colocados.

O time terá outro desafio nesta terça-feira (9) contra o Paulistano, às 20h, também no Hugão.

INGRESSOS

Os ingressos para o confronto contra o Paulistano serão gratuitos para a torcida mogiana no setor arquibancada. Não é necessário resgatar ou reservar nenhum voucher, apenas comparecer no dia do jogo.

Para os torcedores que já adquiram os ingressos vendidos, basta entrar em contato pelo WhatsApp ou ligação através do (11) 96338-4383.