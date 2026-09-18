Marsala Apart Hotel celebra 10 anos de excelência e inovação

Empreendimento consolidou-se em Mogi das Cruzes e região por oferecer conforto, praticidade e sofisticação

Marsala Apart Hotel é referência em hospedagem na região

Referência em hospedagem na região, o Marsala Apart Hotel completa dez anos de história em Mogi das Cruzes. Inaugurado em 1º de setembro de 2016 no Parque Monte Líbano, o empreendimento consolidou-se como um polo de conforto, praticidade e sofisticação, atendendo com excelência tanto o público corporativo quanto visitantes de lazer que buscam diferenciais no Alto Tietê.

Fundado e administrado pelo engenheiro industrial Marcelo Cunha, de 58 anos, que possui sólida formação internacional e em instituições como a Fundação Dom Cabral e a Fundação Getúlio Vargas na área de Gestão Estratégica de Negócios e Gestão Financeira, o hotel nasceu com a proposta de ir além do conceito tradicional de quartos compactos. Com unidades de aproximadamente 47 m² equipadas com sala, varanda, ar-condicionado e minicozinha, o espaço garante aos hóspedes a liberdade e a sensação de estar em casa. O local conta ainda com piscina, sauna, jacuzzi, academia e um restaurante com café da manhã diário, aberto também ao público externo.

O papel do empreendimento vai muito além da hotelaria tradicional, estando profundamente conectado ao crescimento econômico e turístico do município. Mogi das Cruzes destaca-se cada vez mais no turismo de negócios e eventos, e o Marsala atua de forma estratégica para acolher profissionais e turistas que exigem infraestrutura moderna, boa localização e um atendimento caloroso que valoriza a percepção positiva da cidade.

Olhando para a trajetória da última década, o fundador destaca o orgulho da caminhada e os aprendizados diante de cenários desafiadores, incluindo momentos complexos para o setor, como o período da pandemia. “Completar dez anos é motivo de muito orgulho e gratidão. Representa uma história construída diariamente com milhares de hóspedes, desafios, aprendizados e relacionamentos”, afirma Marcelo Cunha. Ele ressalta também o valor do capital humano: “Nossos colaboradores são nosso maior patrimônio. São eles que transformam a estrutura em verdadeira hospitalidade”.

Para manter-se altamente competitivo diante das transformações tecnológicas e do comportamento do consumidor exigente de hoje, a gestão aposta na inovação contínua. Nos últimos anos, o hotel realizou melhorias expressivas, como a troca de todas as camas, aquisição de novas Smart TVs de 43 e 50 polegadas, novos frigobares, cooktops, renovação de enxoval, além de um robusto upgrade na infraestrutura de internet com link dedicado para atender às demandas de reuniões e videoconferências do público corporativo. Entre as inovações recentes, destaca-se também a instalação de um painel de LED de 126 polegadas na sala de eventos, que possui capacidade para 100 pessoas.

Para coroar a data, uma emocionante confraternização realizada no dia 4 de setembro, no restaurante do hotel, reuniu colaboradores, familiares e convidados especiais. O evento contou com buffet assinado pelo Síntese do Sabor, animação da Banda Corcel II e homenagens especiais a oito profissionais que integram a equipe desde a implantação, em 2016. Olhando para o futuro, o Marsala reafirma seu compromisso com o desenvolvimento do turismo regional e segue pronto para escrever novos capítulos de sucesso.

Serviço

MARSALA APART HOTEL

Rua Duarte de Freitas, 35, no Parque Monte Líbano – Mogi das Cruzes

Telefone para reservas: (11) 4728-3000