Fique Sabendo – edição 1458

…que, até o dia 21, a Soul Personal Studio abre inscrições para o Summer Soul, desafio de 12 semanas para transformar o corpo, melhorar a alimentação e criar hábitos saudáveis. Informações na academia ou pelo whatsapp: (11) 2610-4244.

…que a Loja Maçônica Fraternidade Acadêmica Luz e Saber arrecada doações para Eldorado (SP), que sofreu com as fortes chuvas. Doações e informações: (11) 98757-6291, com nosso assessor jurídico, dr. Edward Mancio, ou Pix CNPJ 04.420.651/0001-91(Sicredi).

…que, no dia 24, às 14h30, a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Mogi comemora 65 anos com um chá beneficente no Clube de Campo. O evento terá desfile da DK Store, sorteios e bingo. Convites a R$ 70. Participe e apoie essa linda causa!

…que, esta semana, o querido artista plástico Nerival Rodrigues, grande nome da arte naïf brasileira, lançou seu livro “Nerival” e abriu exposição de suas belas telas, na Pinacoteca de Mogi das Cruzes. A mostra gratuita segue aberta para visitação até o dia 30.