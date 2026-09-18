Itaquá monta 5 mil cestas básicas após troca solidária de ingressos

As 70 toneladas de alimentos arrecadadas durante a troca solidária de ingressos para o Itaquá Rodeio Fest 2026 já têm destino. Cerca de 5 mil cestas básicas foram montadas com os mantimentos para entrega a famílias de Itaquaquecetuba-SP em situação de vulnerabilidade social. Parte dos kits, inclusive, já está sendo distribuída a comunidades impactadas pelas fortes chuvas que atingiram a região do Alto Tietê e Grande São Paulo nas últimas semanas.

O resultado da ação benemérita promovida durante o maior rodeio de portas abertas do Brasil foi apresentado na terça-feira (15), em evento que contou com a presença do prefeito de Itaquaquecetuba, Delegado Eduardo Boigues (PL), e da presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Mila Prates Boigues. Também participaram do encontro representantes de aproximadamente 50 entidades assistenciais que estão responsáveis pela destinação aos menos favorecidos das cestas básicas compostas por arroz, feijão, macarrão, leite, café, óleo, leite e outros mantimentos não-perecíveis.

As doações foram arrecadadas ao longo do mês de agosto, quando a população pôde trocar alimentos por ingressos para assistir aos shows na pista do 5º Itaquá Rodeio Fest. Organizado em comemoração aos 466 anos de Itaquaquecetuba pela empresa Viva+ Entretenimento, o evento ocorreu nos dias 10, 11 e 12 de setembro, com nove grandes apresentações musicais e montarias em touro.

A troca solidária por entradas para a pista também resultou na arrecadação de 2 toneladas de ração para cães e gatos. Os pacotes serão destinados a famílias vítimas das enchentes e a protetores e Organizações Não-Governamentais (ONGs) que atuam na causa animal. A ação contabilizou, ainda, 300 quilos de garrafas PET, que serão encaminhados para a reciclagem.

Afetados pelas chuvas

Em Itaquaquecetuba, parte das cestas básicas do Itaquá Rodeio Fest começou a ser encaminhada, emergencialmente, a comunidades afetadas pelas fortes chuvas que castigam, já há alguns dias, não apenas Itaquaquecetuba, mas, também, outras cidades do Alto Tietê e do estado de São Paulo.

Responsável por trazer o maior rodeio de portas abertas do Brasil ao município pelo quinto ano consecutivo, sem a utilização de recursos públicos e com contrapartida social e ambiental, Boigues destacou a importância da arrecadação obtida em momento providencial:

“Assim como aconteceu nas edições anteriores, os mantimentos angariados com a troca solidária deste ano têm como destino as casas de quem mais precisa. Agora, diante de um período de chuvas tão intenso, essa arrecadação também nos permite atender, de pronto, moradores afetados pelo temporal e que precisam muito de apoio”.

Segundo a primeira-dama de Itaquaquecetuba, a distribuição dos kits conta com a atuação de entidades e de ONGS, mas sempre com a organização e o acompanhamento do Fundo Social de Solidariedade, do qual é presidente:

“É uma satisfação enorme ver o resultado de tanto trabalho e saber que estamos, de alguma forma, fazendo a diferença na vida de tantas pessoas. Sentimos que o dever foi cumprido”, complementa.