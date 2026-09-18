1ª Festa das Nações reúne cultura e gastronomia

Evento terá apresentações de danças típicas, comidas de diferentes países e programação com entrada franca

Uma viagem por diferentes culturas, sabores e tradições, com um propósito social. Essa é a proposta da 1ª Festa das Nações, que será realizada no sábado (19), a partir das 12h, na sede da Associação dos Rotarianos de Mogi das Cruzes, no Alto do Ipiranga.

Promovido pelo Rotary Club de Mogi das Cruzes, em parceria com o Lar Escola e a Associação dos Rotarianos de Mogi das Cruzes, o evento tem como objetivo reunir a comunidade em torno da cultura e da solidariedade, com a iniciativa em prol do Lar Escola.

Um dos principais destaques da programação será a apresentação de danças típicas de diferentes países pelas crianças do Lar Escola. A proposta é valorizar o protagonismo infantil e proporcionar ao público uma experiência cultural que reúna educação, diversidade e convivência.

Além das apresentações, os visitantes poderão encontrar barracas de comidas típicas de diferentes países, além de atrações relacionadas à música, dança, artesanato e outras manifestações culturais.

Cultura e solidariedade

A Festa das Nações foi concebida para transformar a diversidade cultural em uma oportunidade de aproximação entre a comunidade e uma causa social. A gastronomia terá papel importante no evento, onde o público poderá conhecer e saborear diferentes opções de comidas típicas durante a festa. A entrada é gratuita e não há cobrança para participar da programação. Os gastos ficam restritos ao consumo nas barracas e demais produtos eventualmente comercializados no local.

A expectativa dos organizadores é que a festa se torne uma oportunidade para celebrar a diversidade e, principalmente, fortalecer o apoio ao trabalho desenvolvido pelo Lar Escola.

SERVIÇO

1ª Festa das Nações

Data: 19 de setembro (sábado), às 12h

Local: Associação dos Rotarianos de Mogi das Cruzes

Rua Franz Steiner, 200 – Alto do Ipiranga – Mogi das Cruzes

Entrada gratuita