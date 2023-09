Maestro Niquinho comemora 90 anos com apresentação no Mogi Shopping 

No próximo domingo (17/9), a Praça Boulevard do Mogi Shopping receberá um de seus artistas ilustres: o Maestro Antonio Freire Mármora, o Professor Niquinho, está comemorando seus 90 anos e presenteará o público do empreendimento com apresentação especial, a partir das 16 horas, com entrada franca.

O músico convidou amigos, que formam o Grupo Tom e Poesia, para a celebração: Mario Ramos (saxofone/clarinete), Toninho Ferreira (violão/voz) e Gerson Meirelles (percussão/voz). No repertório, eles interpretarão uma antologia da MPB na linha do tempo e de sua trajetória artística.

São mais de 70 anos de dedicação à música, à arte e à cultura de Mogi das Cruzes. No Mogi Shopping, Maestro Niquinho tem presença cativa, se apresenta uma vez por mês, ao longo dos últimos oito anos.

Niquinho vem de uma família de gerações de músicos de destaque no cenário cultural mogiano. O avô, Antonio Mármora, foi o fundador da primeira corporação musical da cidade, da qual surgiu a Banda Guarany. Seu pai, Antônio Mármora Filho, fundou o Conservatório Musical Carlos Gomes.

O músico mogiano aprendeu a tocar piano aos 5 anos e não parou mais; é professor desse instrumento, inclusive, desde os 15 anos. Participou da criação dos principais grupos e formações musicais tradicionais da cidade, como a Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes, Banda Boigy e Coral 1º de Setembro.

No currículo, Niquinho, que também é compositor, arranjador e regente, soma formação no curso superior do Conservatório Dramático, com especialização em canto orfeônico no Instituto Musical de São Paulo.

A Praça Boulevard, onde acontecerá a apresentação especial do Maestro Niquinho no próximo domingo, se consolidou como espaço de atividades culturais proporcionadas pelo centro de compras e lazer aos seus visitantes.