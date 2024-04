Fique Sabendo | Edição 1334

… que está aberta a venda de convites para o 2º Botequim Feliz Idade, do próximo dia 27, com show do grupo Samba & Canção e cardápio do Buffet Perfil. Convites: 4728-5600.

.. que o comendador Marcos Bastos está agora pilotando fogão no preparo da Feijoada em prol do Centro Comunitário Madre Esperança. O evento será no sábado, dia 13, das 12 às 14h, em sistema drive-thru…

… e, ainda em clima de almoço beneficente via drive-thru, no dia seguinte, domingo, 14, das 12 às 15h, teremos o tradicional almoço: Strogonoff da APAE/Mogi. Reserve seu convite: 4728-4999.

…que a SICOOB Metalcred oferece linhas de crédito com taxas e condições competitivas, agilidade na liberação em valor creditado em conta corrente e assinatura eletrônica de contrato, por e-mail ou app.