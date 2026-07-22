Festa de Sant’Ana vai até domingo (26) em Mogi 

Programação especial contará com novena, missas, procissão solene e a tradicional quermesse

A Catedral de Sant’Ana entra na reta final das comemorações em homenagem à padroeira de Mogi das Cruzes. Após mais de duas semanas de celebrações religiosas, a tradicional Festa de Sant’Ana 2026 será encerrada no domingo (26), Dia de Sant’Ana, com uma programação especial que reúne novena, missas, procissão solene e a tradicional quermesse, um dos eventos mais aguardados do calendário religioso e cultural da cidade.

A programação religiosa segue até sábado (25), sempre às 19 horas, com a Novena de Sant’Ana. Na quarta-feira (22), a celebração será presidida pelo padre Marcelo de Oliveira. Na quinta-feira (23), pelo padre José Augusto, da Comunidade Canção Nova. Na sexta-feira (24), pelo padre Wagner Ferreira, presidente da Comunidade Canção Nova. O encerramento da novena, no sábado (25), será conduzido pelo pároco e curador da Catedral de Sant’Ana, monsenhor Dorival Aparecido de Moraes.

O ponto alto da festa será no domingo (26), quando a Igreja celebra liturgicamente Sant’Ana, mãe da Virgem Maria e avó de Jesus Cristo. A programação começa às 7 horas com Santa Missa presidida pelo padre Marcelo de Oliveira. Às 9 horas, a celebração será presidida pelo monsenhor Dorival Aparecido de Moraes. Às 11 horas, haverá missa com o padre Marcos Sulivan Vieira, acompanhada pelo Coral da Igreja São Benedito.

Às 16 horas, fiéis de toda a região são convidados para participar da tradicional Procissão Solene pelas ruas centrais de Mogi das Cruzes. A saída será em frente à Catedral de Sant’Ana, na Praça Coronel Benedito de Almeida. Logo após a caminhada, será celebrada a Missa Solene presidida por Dom Pedro Luiz Stringhini, bispo diocesano de Mogi das Cruzes.

Além da programação religiosa, a tradicional quermesse continua neste fim de semana, nos dias 24, 25 e 26 de julho, reunindo famílias em um ambiente de confraternização, com barracas de comidas típicas, churrasco, pastel, tortinho, vinho quente, quentão, bingo e parque de diversões.

A devoção a Sant’Ana faz parte da história de Mogi das Cruzes desde o início da formação do município, no século XVII. Ao longo de mais de quatro séculos, a padroeira tornou-se símbolo da fé e da identidade dos mogianos, reunindo gerações em uma das celebrações religiosas mais tradicionais do Alto Tietê.

Para o pároco e cura da Catedral de Sant’Ana, monsenhor Dorival Aparecido de Moraes, a festa representa muito mais do que uma tradição. “Encerrar a Festa de Sant’Ana é renovar nossa fé e nossa esperança. Convidamos todas as famílias de Mogi das Cruzes e da região para viverem este momento de oração, agradecimento e comunhão. Que, pela intercessão de Sant’Ana, nossa cidade continue sendo abençoada e fortalecida na fé, na paz e no amor ao próximo.”

A Catedral de Sant’Ana convida toda a comunidade para participar das celebrações deste momento de encerramento da Festa de Sant’Ana 2026 com um testemunho público de fé, tradição e devoção à padroeira de Mogi das Cruzes.

Serviço

Festa de Sant’Ana 2026 – Programação de encerramento

Novena

* 22 de julho (quarta-feira), às 19h: padre Marcelo de Oliveira

* 23 de julho (quinta-feira), às 19h: padre José Augusto (Comunidade Canção Nova)

* 24 de julho (sexta-feira), às 19h: padre Wagner Ferreira (Comunidade Canção Nova)

* 25 de julho (sábado), às 19h: monsenhor Dorival Aparecido de Moraes

Domingo, 26 de julho – Solenidade de Sant’Ana

* 7h: Santa Missa

* 9h: Santa Missa

* 11h: Santa Missa

* 16h: Procissão Solene, seguida de Missa presidida por Dom Pedro Luiz Stringhini

Quermesse

Dias 23, 24, 25 e 26 de julho, na Catedral de Sant’Ana, com praça de alimentação, bingo e brinquedos para as crianças.