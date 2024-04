Escola Estadual de Mogi recebe show de Valéria Custódio nesta quarta-feira

A Escola Estadual “Professora Irene Caporali de Souza” é o mais novo destino de ‘Miragem’, repertório de Valéria Custódio. Pela turnê de circulação possibilitada por recursos do Programa de Fomento à Arte e Cultura de Mogi das Cruzes (Profac), o show por lá será nesta quarta-feira (10), às 15 horas, com entrada gratuita.

“Estamos muito felizes em cumprir com as contrapartidas sociais do projeto, que foi pensado para levar mensagens importantes para palcos importantes, proporcionando acesso gratuito à arte, à cultura e à música”, explica a cantora, que com este álbum concorreu na primeira fase do Grammy Latino.

No palco, além da voz de Valéria Custódio, as crianças, adolescentes e famílias que compõem a comunidade escolar do Conjunto Residencial Nova Bertioga vão acompanhar a guitarra de Thais Naomi, o teclado de Juliana Rodrigues e a direção musical de Evandro dos Reis, sempre com o apoio técnico de João Corrêa, Jéssica Vianna, Marian Koshiba, Katlen Rodrigues, Rebeca Melo e Lethicia Galo.

E assim como a apresentação da última semana, no CEU das Artes Vila Nova União, o show arrecada alimentos e agasalhos que serão repassados ao projeto Missão Intensidade, do bairro Novo Horizonte. Contatos sobre doações também podem ser feitos pelo telefone e WhatsApp (11) 99703 3405 ou Instagram @valeriacustodiooficial.

Além de oportunidade de contato gratuito com cultura de qualidade, que mescla influências da música brasileira, ijexá, samba e também de ritmos norte americanos, como jazz, R&B e blues, o show desta quarta-feira (10) é oportunidade para reflexão.

Afinal, são muitos sentimentos para ouvir e sentir, já que ‘Miragem’ é resultado de um mergulho interno de Valéria Custódio. ‘Água Pra se Benzer’ fala sobre respeito; ‘Avesso’, reflete sobre o amor; ‘Basquiat’ homenageia o grafiteiro e pintor neo-expressionista estadunidense Michel Basquiat; ‘Desilusão’, evoca situações da vida adulta. E tem muito mais.

‘Ela’ é sobre um amor platônico; ‘Faxina’ apresenta mensagens de autoconhecimento; ‘Nó’ joga luz à paixão; ‘Tempo’ vem com o tempero do amadurecimento; ‘Odoya’, conclui as ideias sobre amor; e ‘Voraz’, composta originalmente para a trilha sonora do filme ‘Nunca Estarei Lá’, amarra todas as sensações.

E como fosse pouco, Valéria Custódio promete ainda “canções surpresa” para o show na Escola Estadual “Professora Irene Caporali de Souza”, que fica na rua Dr. Jair Rocha Batalha, sem número, no Conjunto Residencial Nova Bertioga. Mais detalhes estão disponíveis nas redes sociais da artista (https://linktr.ee/valeriacustodiooficial).