“Em Evidência”, com Pamela Cairo

Entusiasmada e com um dom especial para falar com as pessoas, Pamela Marcelli Pimentel Alves Cairo, 35, é coordenadora do Fundo Social de Mogi. No órgão desde o início da gestão, ela acompanha todas as ações do Fundo e, inclusive, foi ela que idealizou a campanha Tia Chica, de arrecadação de absorventes. Ela ainda adianta que no dia 30 será o encerramento da campanha Inverno Solidário, com a apresentação do espetáculo “Eu sou seu pai”, no Teatro Vasques.

Nasceu em Mogi e cresceu na Vila São Sebastião. Da casa dos avós Geralda e Osmar, onde morava, lembra das brincadeiras em cima da mangueira que até hoje existe no quintal da casa e que ela adotou como sua. “Quando meu avô podou a mangueira eu fiquei muito triste poque não fui consultada”, lembra. É formada em Publicidade e Propaganda pela UBC e tem pós-graduação em Gestão de Eventos pelo Senac SP.

Pamela Cairo | Comunicóloga

Aos 15, trabalhou em telemarketing vendendo assinaturas de revistas, onde ficou por oito meses. Fez estágio na Rádio Transcontinental por um ano e trabalhou na área de Controladoria da Júlio Simões. Foi secretária na multinacional Corner Stone e trabalhou na Carbinox por três anos, onde entrou como auxiliar de vendas e saiu como analista de Marketing. Também atuou na Moke Propaganda antes de entrar no Fundo Social, em janeiro de 2021.

Pam mora em César, é casada há 13 anos com o designer Júlio e os dois são apaixonados pelo pequeno Gael, de quatro anos. Como ela é celíaca, o programa da família é ir para São Paulo passear e procurar restaurantes glúten free, locais que não encontra em Mogi. Revela que adora cozinhar e que seu Strogonoff de Frango é bastante elogiado. Pisciniana, considera-se otimista e vê positividade em tudo, mas confessa que tenta controlar a ansiedade. Após o diagnóstico da intolerância ao glúten, encontrou no Crossfit, com o coach Manel, uma forma de cuidar melhor da saúde e hoje é apaixonada pelo esporte. Seu estilo é despojado chique e adora usar blazers. É corintiana, porém sua cor favorita é verde, e usa o perfume Issey Miyake L’eau D’issey. Está lendo “Hibisco Roxo”, de Chimamanda Ngozi Adichie, e sempre vibra com a trilogia “De Volta para o Futuro”, com Michael J. Fox.

Das viagens para o exterior, ficou encantada com a arquitetura de Paris, na França. Já pelo Brasil, maravilhou-se com a calmaria das águas das praias de Morro de São Paulo-BA. Seu sonho é uma casa térrea, construída do zero, e planeja fazer um mestrado em Segurança Alimentar com foco na Comunicação. A filha mais velha de Ricardo Watson Cairo, 55, e Regina, 52, aprendeu com os pais que somente nós podemos impor limites a nós mesmos. Com a vida, vem aprendendo a valorizar as pequenas coisas. Sua frase é um trecho de uma música do Djavan: “Se eu tivesse mais alma para dar, eu daria. Isso para mim é viver”.