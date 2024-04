Confira a edição nº 1335, de 20 a 26 de Abril de 2024



Passagem de nível na rua Dr. Deodato Wertheimer gera divergências entre moradores e comerciantes. Enquanto alguns destacam a importância para pedestres, outros expressam preocupações com o impacto no tráfego e no comércio local.



Confira a história inspiradora de Rafael Franco Rocha: CEO do Grupo Certo Soluções, ele está “Em Evidência”, com Fabíola Pupo.



“Piloto mogiano Renan ‘Fui’ Fernandes brilha no Superbike Brasil, conquistando o primeiro lugar na categoria Suhai 400. Treinos na Mover Academia impulsionam seu sucesso nas pistas, com apoio do preparador físico José Ferrari, que patrocina o talento local.”



“Empresários discutem cenário econômico de 2024 em encontro promovido pelo Grupo Certo Soluções e MGM Investimentos, com destaque para tendências globais e estratégias de governança corporativa. Evento, apoiado pelo Banco BTG Pactual, enfatiza a importância do networking e da colaboração para o crescimento sustentável dos negócios.”

“Com o tema ‘Quem compartilha amor, multiplica calor’, o Fundo Social de Solidariedade de Suzano lança a Campanha do Agasalho 2024! A presidente Larissa Ashiuchi e o prefeito Rodrigo Ashiuchi marcaram presença no evento de lançamento, que contou com o apoio de autoridades e voluntários. A meta é arrecadar 220 mil itens até agosto, contribuindo para aquecer o inverno de milhares de famílias. Junte-se a nós e faça a diferença! Encontre um dos mais de 70 pontos de doação e compartilhe calor humano nesta temporada.”

“Conheça a história de Jundiapeba: sua origem, mudanças e legado até os dias atuais. Saiba mais!”

“População de Mogi das Cruzes frustrada com resultado do leilão de concessão de rodovias. Saiba mais sobre as ações políticas e o impacto local.”

“Novo projeto de lei reserva vagas especiais para pessoas com TEA e Síndrome de Down em estacionamentos públicos e privados. Saiba como essa iniciativa busca promover inclusão e melhorar qualidade de vida na cidade.”



Novidades em Mogi das Cruzes e Suzano: desde eventos culturais e esportivos até iniciativas sociais e políticas. Confira também oportunidades de estágio e projetos inovadores. Fique por dentro de tudo que está acontecendo nas cidades do Alto Tietê!”