Ecopistas apresenta projeto de acesso da Ayrton Senna ao Taboão

O projeto da pista marginal, que possibilitará o acesso do Distrito Industrial do Taboão à rodovia Ayrton Senna (SP-070), foi apresentado à Associação Gestora do Distrito Industrial do Taboão (Agestab). Os detalhes foram compartilhados por técnicos da Ecopistas, concessionária responsável pela rodovia.

A marginal será construída no sentido São Paulo e terá duas faixas de tráfego e calçadas. Serão 7,2 quilômetros de extensão. Estão previstas a implantação de duas rotatórias, e dois viadutos sobre as linhas férreas da MRS. O acesso à marginal será no km 46 da rodovia, próximo à fábrica da GM.

Três intersecções ligaram a marginal ao distrito: uma rotatória na estrada municipal Recanto da Floresta; uma rotatória na estrada municipal Takeo Matsumoto (próximo à empresa Santa Fé); e um entroncamento na estrada municipal Mauro Auricchio (próximo a Auricchio).

Todas as estradas municipais próximas à futura marginal terão acesso direto às pistas. A obra será realizada, em grande parte, nas faixas de domínio da própria Ecopistas.

Agora, a concessionária vai apresentar os estudos à Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), até setembro. A autarquia estadual fará uma avaliação técnica do projeto básico e autorizará a elaboração do projeto executivo. A expectativa é que estas etapas sejam superadas ainda em 2023, para que a obra tenha início no primeiro trimestre de 2024.

O presidente da Agestab, Osvaldo Baradel, celebrou os avanços. “O acesso vai trazer desenvolvimento econômico e social, com geração de emprego e renda, não apenas para Mogi das Cruzes, mas para o Alto Tietê e toda a Região Metropolitana de São Paulo”, avaliou Baradel.