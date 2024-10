Dia do Médico: reconhecimento à importância dos profissionais de saúde

18 de outubro é uma data marcada por reflexões sobre a atuação dos médicos

O Dia do Médico, comemorado no dia 18 de outubro, foi escolhido em alusão a São Lucas, o padroeiro dos médicos, conhecido por ser não apenas um médico, mas também um evangelista. A data ressalta a união entre a prática médica e a compaixão, elementos essenciais na formação dos profissionais da saúde, com o objetivo de valorizar o trabalho dos médicos e discutir os desafios enfrentados na atualidade, como a humanização do atendimento, as novas demandas em saúde pública, a garantia de melhores condições de trabalho e valorização da profissão. Em tempos de crise sanitária, a importância dos médicos se torna ainda mais evidente. Eles estão na linha de frente, dedicando-se ao cuidado e à proteção da saúde da população.

Para o presidente da Associação Paulista de Medicina de Mogi das Cruzes (APM) e médico urologista, doutor Carlos Eduardo de Godoi Marins, a data “é uma comemoração que homenageia a classe, que passa seis anos na faculdade e, entre três e seis anos a mais, fazendo residência para se especializar em uma área, para se dedicar à saúde e bem-estar das pessoas”.

A medicina, sem dúvidas, é uma das áreas do conhecimento que exige maior comprometimento e responsabilidade por parte do profissional. Para ser um bom médico, é fundamental um investimento constante em aperfeiçoamento, ficando sempre informado a respeito das novas descobertas científicas, conhecendo novos tratamentos e exames, além de estar atento às novas doenças que surgem a todo tempo. “Fizemos um juramento e estamos sempre dispostos a nos dedicar ao próximo, a prevenir, diagnosticar, tratar, curar, ser ouvinte, amigo, confidente e, em alguns casos, até a última esperança de uma pessoa”, comenta o doutor.

Ser médico, para o coordenador do curso de Medicina da UMC, doutor Henrique Naufel, “é mais do que uma profissão; é uma vocação que exige empatia, resiliência e um profundo comprometimento com o bem-estar do outro. Assim, neste dia, celebramos não apenas os avanços científicos e as conquistas na área da saúde, mas também o carinho e a atenção que oferecemos e recebemos de cada pessoa que nos confia suas esperanças e preocupações. Juntos, podemos fazer a diferença”.

Foto 1 – Para o doutor Carlos Eduardo, os médicos estão sempre dispostos a cuidar do próximo

Foto 2 – Dr. Henrique Naufel comenta que ser médico é ter empatia e resiliência