Contos e Caraminholas leva atividades gratuitas para Mogi 

Contos baseados em histórias afro-brasileiras compõem o livro inédito, escrito exclusivamente por pessoas pretas. O livro “Contos de Chão e de Ventos” traz cinco contos que remetem às histórias ouvidas desde crianças pelos autores e alguns deles serão apresentados nas contações de histórias previstas na cidade de Mogi das Cruzes. Durante os dias 10, 11 e 12/04, cerca de 750 crianças de escolas públicas e instituições sociais, educadores e comunidade geral serão contempladas com atividades gratuitas, como contação de histórias, oficinas e apresentação musical. O projeto também prevê a distribuição gratuita de 2000 livros.

Contos e Caraminholas é um projeto amplo, que busca resgatar parte da história afro-brasileira por meio de lembranças dos cinco autores do livro “Contos de Chão e de Ventos” vindas de conversas e ensinamentos que receberam dos pais e avós sobre sua origem e crença. Alessandra Ribeiro, Agô, Andréa Mendes, Débora Cristina da Paz, Léo Ara e Levi Kaique Ferreira relatam de forma bastante cativante lições preciosas vindas de seus antepassados e histórias que escutaram de familiares.

Parte dessas histórias será encenada durante a contação por Daniel de Almeida e Jeniffer Effes, sob a direção de Fernanda Jannuzzelli, o que para eles é uma oportunidade incrível de dar vida às lembranças e resgatar histórias que nem todo mundo conhece. “Revisitar o passado de nossos ancestrais através da contação de histórias, trazer para o presente essa força por meio de textos escritos por pessoas negras, além de ser uma honra à ancestralidade, é uma forma de levar para o público a nossa cultura afro tão presente no Brasil e importante para a construção da cultura brasileira, miscigenada e única, pensando no futuro que queremos construir.”, reforça Daniel.

O projeto Contos e Caraminholas é realizado pela Educom.Arte em parceria com Instituto Ideia Coletiva, via Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo, ProAC ICMS, com patrocínio da Imerys.

Serviço:

Contos e Caraminholas chega a Mogi das Cruzes com atividades gratuitas

Contação de histórias, apresentação musical e distribuição de livros

Data: 10/04

Horário: 14h30

Local: Incubadora Social.- Rua Nito Sona, 2175, Jundiapeba – Mogi das Cruzes/SP

Contação de histórias, apresentação musical e distribuição de livros

Data: 11/04

Horário: 8 e 14 horas

Local: Escola Estadual Demerval Arouca – Rua Jaime Ângelo Nogueira, 30 – Jardim Ivete – Mogi das Cruzes/SP

Contação de histórias, apresentação musical e distribuição de livros

Data: 12/04

Horário: 9 e 14 horas

Local: Escola Estadual Jacks Grinberg – Avenida Amazonas, 499, Vila Nova Cintra – Mogi das Cruzes/SP