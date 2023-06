Arraiá do Clube de Campo de Mogi terá ações beneficentes, apresentações e música

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) preparou os dias 14 e 15 de julho (sexta-feira e sábado) para receber associados para a grande Festa Julina que promete resgatar raízes culturais, contribuir com entidades sociais do município e proporcionar momentos de alegria com danças típicas e atrações musicais.

O Arraiá no complexo esportivo e de lazer ocorrerá das 17 às 22 horas na sexta-feira e, no sábado, das 16 às 22 horas. As atrações ficarão concentradas na Praça “Francisco Pieri Neto”. As comidas típicas terão um espaço especial na Festa Julina do CCMC, que abriu espaço para entidades comercializarem seus pratos e gerarem renda para seus projetos sociais.

A tradicional quadrilha julina também será formada no Clube de Campo, com apresentações de crianças e adolescentes do Departamento de Aprendizagem Desportivo Infantil (Dadi), do Núcleo de Iniciação do Desenvolvimento Esportivo (Nide) e do Dadi Plus. O convite também se estende para alunos da academia e da hidroginástica, que são esperados para a apresentação de dança dos adultos.

De acordo com a diretora social do Clube de Campo, Karin Camargo, o Arraiá será mais uma oportunidade para contribuir com o trabalho social do município, desempenhado por entidades de acolhimento em diversos segmentos.

“É uma honra poder atuar novamente com entidades sociais do município. Nós preparamos o espaço no clube para elas e todo o valor arrecadado será revertido na estruturação do trabalho já realizado por essas ONGs que atendem mulheres, idosos e crianças que precisam de amparo. Além disso, preparamos inúmeras atrações, apresentações artísticas e muita comida típica para celebrarmos de uma forma especial mais uma Festa Julina com as famílias do Clube de Campo”, afirmou Karin.

Vamos Ajudar

A Campanha “Vamos Ajudar” do CCMC segue em ritmo acelerado até dia 31 de julho. Os associados podem contribuir com o trabalho da Associação do Voluntariado de Mogi, que atende pessoas em situação de vulnerabilidade, doando meias infantis e de adultos para a campanha “Pé Quentinho 2023”.

A intenção é ajudar a reduzir a sensação de frio e o risco de hipotermia de quem mais precisa. Para efetuar as doações, os interessados podem depositar as meias adultas e infantis em três pontos de coleta devidamente sinalizados no Clube de Campo: Portaria, Secretaria e Academia.