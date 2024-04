Akimatsuri a 60 metros de altura

Se você gosta de cultura japonesa e adrenalina não pode deixar de embarcar no Skymover do Akimatsuri e subir 60 metros. A atração foi bastante procurada no primeiro final de semana do festival (06 e 07/04) e rendeu excelentes fotos e reels nas redes sociais dos visitantes que registraram o festival de cima e paisagem em geral.

É uma atração à parte no Festival Akimatsuri, que continua neste sábado e domingo, dias 13 e 14 de abril, no Centro Esportivo do Bunkyo, localizado na Avenida Japão, nº 5919, bairro Porteira Preta, em Mogi das Cruzes, das 10 às 22 horas no sábado e das 10 às 21 horas no domingo.

A atração é oferecida por um fornecedor contratado e segue todos os padrões de segurança para uma subida agradável. No local também tem um bombeiro para atendimento de qualquer intercorrência.

O Skymover tem capacidade para 10 pessoas e tem um custo de R$ 20,00 por pessoa. Não precisa fazer agendamento. É só comparecer no local. A subida é por ordem de chegada.

O Akimatsuri recebe financiamento da Lei de Incentivo à Cultura (LIC) da Prefeitura de Mogi das Cruzes e apoio de deputados com emendas parlamentares

INGRESSOS ON-LINE

Os ingressos para o 37º Festival Akimatsuri estão disponível online no site www.akimatsuri.com.br ou diretamente na bilheteria da festa por R$ 26 (inteira) e R$ 13 (meia), neste caso para estudantes com carteirinha, professores, pessoas a partir de 60 anos, portadores de deficiência e inscritos no CAD único de assistência social. Crianças até 7 anos não pagam a entrada. Estacionamento R$ 40.

37º FESTIVAL DE OUTONO “AKIMATSURI”

DIAS: 13 E 14 DAS 10 ÀS 22 HORAS NO SÁBADO E DAS 10 ÀS 21 HORAS NO DOMINGO.

LOCAL: CENTRO ESPORTIVO DO BUNKYO DE MOGI DAS CRUZES, AVENIDA JAPÃO, 5.919, BAIRRO PORTEIRA PRETA, MOGI DAS CRUZES.

INFORMAÇÕES PELO TELEFONE (11) 4791-2022.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA E INGRESSOS NO SITE: WWW.AKIMATSURI.COM.BR