Unidade Móvel de Mamografia passa a ser mensal, em Guararema

Com foco em diagnosticar de maneira precoce o câncer de mama, equipamento atende mulheres com agendamento prévio

De volta à Guararema, a Unidade Móvel de Mamografia realizou aproximadamente 400 exames gratuitos na última semana, quando instalada no Centro de Especialidades Médicas (Cemeg), no bairro Nogueira. O equipamento, que a partir deste mês de maio passa a ser mensal, atende mulheres que já haviam realizado agendamento prévio.

Assim como vem acontecendo nos últimos anos, a unidade móvel tem o objetivo de atender o público que aguarda pela realização do exame. Ou seja: são atendidas exclusivamente as mulheres que já passaram por consulta clínica e aguardam a realização da mamografia, cuja realização está ligada à prevenção do câncer de mama.

“Um diagnóstico precoce aumenta muito as chances de cura, e por isso investimos na Unidade Móvel de Mamografia. Este é mais um exemplo do nosso cuidado com a qualidade de vida da nossa gente”, diz o prefeito de Guararema, o Zé, que visitou as instalações acompanhado do presidente da Alesp e deputado estadual André do Prado.

“É um exame muito importante, que detecta precocemente o câncer de mama. As agendadas não devem perder a oportunidade”, reforça a secretária municipal de Saúde, Adriana Martins, que também participou da visita. Ela destaca que a realização mensal incluirá, além de pontos na região Central, bairros da Região norte de Guararema também. Mais informações estão disponíveis pelo telefone (11) 4693-8040, da Secretaria Municipal de Saúde.

Unidade Móvel de Mamografia realizou aproximadamente 400 exames gratuitos 1