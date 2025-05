Suzano Shopping recebe exposição sobre mães atípicas

Mostra com cartas contando experiências da maternidade atípica segue até o próximo dia 29; solenidade de lançamento contou com presença de diretores, autoridades municipais e famílias



A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), por meio das comissões dos Direitos da Pessoa Com Deficiência, da Mulher Advogada e da Cultura, com apoio da Prefeitura de Suzano, lançou a exposição “À Mãe Que Me Tornei” na tarde do último sábado (24), no Suzano Shopping (rua Sete de Setembro, 555, Parque Suzano). Esta seguirá disponível ao público até o próximo dia 29 (quinta-feira), sempre das 10 às 22 horas.

A solenidade de abertura contou com a participação do presidente da subseção, Fabrício Ciconi Tsutsui; da vice-presidente Edjane Maria da Silva Sutero; do secretário-geral Cristian Sivera; da secretária-adjunta Antonia Prado Gasparotti; da tesoureira e mãe de filho com deficiência, Gabriella Gimenez, e do secretário municipal de Governo e pai atípico, Alex Santos.

Nesta ação, a entidade, em parceria com a Prefeitura de Suzano, por meio do Fundo Social de Solidariedade, e do Suzano Shopping, está exibindo a história de 19 advogadas inscritas na subseção que são mães de filhos com deficiência, tendo como proposta central homenagear e prover protagonismo às mães e à maternidade atípica, sendo um chamado à empatia e a conscientização acerca do anticapacitismo.

A mostra tem curadoria da advogada Letícia Lefevre, escritora do livro inspirador da mostra, “À Mãe Que Me Tornei”. Segundo a entidade, o encerramento oficial da ação acontecerá no dia 30 (sexta-feira), na sede da subseção, das 9 às 11 horas, com mais homenagens previstas às mães participantes do projeto.

Na cerimônia de abertura, a presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Com Deficiência, Dra. Márcia Castilho, constatou que os desafios por trás da rotina de uma mãe atípica são intensos. “No meio de um turbilhão de emoções, desde a gestação, passando pelo parto e até a criação do filho, a mãe vai somando inúmeras preocupações com o bem-estar de sua criança, e é essa força de vontade que queremos homenagear ao longo desta semana”, pontuou.

Representando as mães atípicas presentes, a advogada Camila Alves Francisco, mãe do Heitor, menino de cinco anos não-verbal com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em nível III, pontuou que “A maternidade não tem manual e, nesse contexto, a gente vai aprendendo ao poucos. Para uma mãe atípica, esses desafios são ainda maiores, mas com amor e muita dedicação pelo bem-estar dos nossos filhos, podemos superá-los”, disse.

Letícia, que colaborou na realização da mostra, destacou que são várias as lindas histórias não apenas nas cartas presentes na mostra, como também no dia a dia das brasileiras. “Dar luz a este tema, falar da maternidade atípica e chamar atenção para uma causa dura que requer tanta dedicação é muito importante. É realmente emocionante estar aqui e ver todas essas histórias lindas de amor, por isso, parabenizo a diretoria e os envolvidos neste projeto inspirador”, comentou.

Em sua fala, o titular do Governo suzanense também destacou os desafios da paternidade atípica, ressaltando que a ação tem total apoio por parte da Prefeitura de Suzano. “Eu sou pai de um menino com TEA, o Lorenzo, e sei de muitas das dificuldades que os pais têm para criar seus filhos com todos os caminhos e possibilidades que eles merecem. Em nome do prefeito Pedro Ishi e da primeira-dama Déborah Raffoul, agradeço o Dr. Fabrício e todos os envolvidos na ação”, disse Alex Santos.

Por fim, o presidente da subseção agradeceu a parceria do Suzano Shopping e da Prefeitura de Suzano, reforçando que o projeto visa conscientizar e homenagear as mães atípicas neste mês de maio. “A OAB Suzano tem um papel social importante e, neste contexto, abrir portas para uma temática tão relevante e atual como esta é motivo de muito orgulho para nós. Convidamos a todos para visitar a exposição e se emocionar com as histórias de vida que todas estas mães têm para contar”, comentou Ciconi.

Na oportunidade, ainda estiveram presentes a vice-presidente da Comissão dos Direitos PCD, Ângela Gonçalves, e as presidentes temáticas Maria Margarida Mesquita (Mulher Advogada) e Márcia Lins (Cultura). O vereador Marcel da ONG; a presidente do grupo União Família Azul (UFA), Ana Paula Pereira dos Santos; e as coautoras do livro que inspirou a exposição, Tânia Magali e Lidiane Jacomini, também estiveram na solenidade.

Exposição vai até o dia 29 de maio