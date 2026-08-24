Sebrae-SP tem novo gerente regional no Alto Tietê 

Marco Aurélio Rosas assume a gestão do escritório regional, que atende oito municípios e mais de 201 mil pequenos negócios

O escritório regional do Sebrae-SP no Alto Tietê está sob nova gestão. Marco Aurélio Rosas assumiu como gerente regional do território, que conta com oito municípios e possui mais de 201 mil pequenos negócios entre Microempreendedores Individuais (MEIs), Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), de acordo com dados do DataSebrae. O administrador de empresas assume o cargo com o objetivo de seguir fortalecendo o empreendedorismo local, ampliando o acesso a novos mercados e estimulando a competitividade das micro e pequenas empresas.

Com 30 anos de trajetória no Sebrae-SP, Rosas iniciou a carreira no escritório regional de Guaratinguetá, onde atuou em diversos projetos e programas voltados ao desenvolvimento do empreendedorismo, especialmente na área de turismo. Em 2012, assumiu a gerência do escritório regional de Araçatuba, onde permaneceu por cinco anos. Em seguida, passou a atuar como gerente regional da Baixada Santista, cargo que ocupou até assumir a gestão do Alto Tietê.

Especialista em desenvolvimento regional, gestão de micro e pequenas empresas e fortalecimento de ecossistemas de inovação, Rosas é graduado em Administração de Empresas e pós-graduado em Planejamento e Marketing Turístico. Agora, atuará no fomento aos pequenos negócios em Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis e Suzano com foco no estabelecimento de parcerias estratégicas com o poder público, entidades, instituições de ensino e a comunidade. A proposta é avançar no desenvolvimento territorial e fortalecer as potencialidades regionais.

“Chego ao Alto Tietê com muito respeito pela história construída e, ao mesmo tempo, com muita disposição para contribuir com o próximo passo. A região tem uma diversidade enorme de vocações e oportunidades, e acredito que o Sebrae-SP pode ajudar a transformar esse potencial em negócios mais competitivos, inovadores e preparados para crescer. Quero, antes de tudo, ouvir os municípios, os empreendedores e nossos parceiros, construir uma agenda conjunta e fazer com que o Sebrae-SP esteja cada vez mais próximo de quem empreende e de quem trabalha pelo desenvolvimento da região”, ressalta o gerente regional.