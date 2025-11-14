Prefeitura de Guararema realiza 3º Festival Maria Florência





Entre os dias 13 e 23 de novembro, Guararema será palco do 3º Festival Maria Florência – Consciência e Cultura Preta, que neste ano apresenta programação ampliada com espetáculos, exibições, rodas de conversa e apresentações musicais em diferentes locais do município.

Organizado pela Prefeitura de Guararema, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc, do ProAC (Governo do Estado de São Paulo), do Sesc e do programa Pontos MIS, o evento é gratuito e aberto ao público, celebrando o Dia da Consciência Negra (20/11). A iniciativa tem o objetivo de valorizar as expressões artísticas e culturais de origem afro-brasileira.

A programação teve início na quinta-feira (13). No sábado (15), a Vila de Luís Carlos recebe a coreografia Flashback, do grupo Galera do Passinho, às 13h, e a Estação Literária volta a ser palco do teatro com Doutor Gama, de João Aguiar, às 20h.

As atividades seguem na quarta-feira (19), com a exibição do filme Flores e Granadas: da Ancestralidade à Valorização da Negritude, às 15h, e a apresentação Vivência de Moçambique, do grupo Moçambique Unidos na Fé, às 18h, ambas na Estação Literária.

No Dia da Consciência Negra, o destaque é o Tributo a Emílio Santiago, com Bentho, às 20h, também na Estação Literária.

Na sexta-feira (21), o espaço recebe um bate-papo com os artistas Edu Ribeiro e Ari Colares às 18h30, seguido do show Do Carimbó ao Chamamé às 20h. Já no sábado (22), o público poderá conferir o samba Herança Preta, com a Comunidade Samba de Rua (às 14h, na Vila de Luís Carlos), além de Entre Cantos e Encantos, de Delcina Maria, às 15h na Estação Literária.

A noite de sábado (22) também conta com a apresentação de dança Caminhos que Habitam em Mim, de Anna Lú, às 20h. O encerramento acontece no domingo (23), com roda de capoeira comandada por Mestre Nil às 14h na Estação Literária, e a dança Num Corre, do Núcleo Lêê, às 16h, no Parque de Lazer “Professora Deoclésia de Almeida Mello”.

A programação completa está disponível nas redes oficiais da Prefeitura de Guararema. O festival homenageia Maria Florência, ex-escravizada que recebeu terras às margens do Rio Paraíba do Sul e construiu ali uma capela dedicada a São Benedito, origem do vilarejo que daria nome à cidade de Guararema.

Crédito: Comunicação/PMG

Apresentação durante o Festival Maria Florência celebra a cultura afro-brasileira em Guararema

