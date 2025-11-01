A Semana

Prefeitura de Guararema lança novo canal de comunicação com munícipes

Com o objetivo de inovar e deixar os moradores informados sobre o que acontece em Guararem,a a prefeitura lançou um canal no WhatsApp para facilitar o acesso da população às principais informações e notícias sobre a cidade. A novidade substitui as antigas listas de transmissão, antes utilizadas para o envio de comunicados e notícias via número.
Por meio do novo canal, os guararemenses poderão acompanhar de forma prática e segura as atualizações sobre serviços públicos, eventos, campanhas e outras ações do município, diretamente no aplicativo de mensagens mais usado pelos brasileiros.
O canal da prefeitura no WhatsApp funciona como um espaço de divulgação, ou seja, o conteúdo é publicado pela administração municipal e pode ser visualizado por todos os seguidores, sem necessidade de cadastro prévio ou troca de mensagens. As publicações aparecem na aba “Atualizações”, junto com os status e outros canais que o usuário segue.

Redação

Fundado em de maio de 1998, o jornal A Semana pauta seu trabalho jornalístico nos princípios da ética e profissionalismo, oferecendo informação, cultura e entretenimento a milhares de leitores.

